Российские авиакомпании получили рекордную прибыль на фоне санкций

Чистая прибыль 27 ведущих российских авиакомпаний по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей).
«Ведущие 27 пассажирских авиакомпаний России за 2022 года заработали 87,8 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на „Уральские авиалинии“ и S7 Airlines», — пишет РБК. Такой результат для этих двух компаний является рекордным за последние шесть лет.
Чистая прибыль авиакомпании «Победа» составляет 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). Показатель достиг максимума с момента основания компании. «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия» последний раз раскрывали отчетность по итогам 2021 года. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 млрд рублей чистого убытка, «Россия» — 382 млн рублей чистой прибыли.
Страны Запада ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин признавал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. 12 апреля минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии».
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