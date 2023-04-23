Российские авиакомпании получили рекордную прибыль на фоне санкций

23 апреля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Прибыль 27 топовых авиакомпаний РФ за 2022 год составила 87,8 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чистая прибыль 27 ведущих российских авиакомпаний по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей). «Ведущие 27 пассажирских авиакомпаний России за 2022 года заработали 87,8 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на „Уральские авиалинии“ и S7 Airlines», — пишет РБК. Такой результат для этих двух компаний является рекордным за последние шесть лет. Чистая прибыль авиакомпании «Победа» составляет 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). Показатель достиг максимума с момента основания компании. «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия» последний раз раскрывали отчетность по итогам 2021 года. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 млрд рублей чистого убытка, «Россия» — 382 млн рублей чистой прибыли. Страны Запада ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин признавал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. 12 апреля минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чистая прибыль 27 ведущих российских авиакомпаний по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей). «Ведущие 27 пассажирских авиакомпаний России за 2022 года заработали 87,8 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на „Уральские авиалинии“ и S7 Airlines», — пишет РБК. Такой результат для этих двух компаний является рекордным за последние шесть лет. Чистая прибыль авиакомпании «Победа» составляет 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). Показатель достиг максимума с момента основания компании. «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия» последний раз раскрывали отчетность по итогам 2021 года. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 млрд рублей чистого убытка, «Россия» — 382 млн рублей чистой прибыли. Страны Запада ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин признавал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. 12 апреля минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии».