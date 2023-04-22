Дети из ЛНР и ДНР приехали на молодежный форум в ЯНАО. Фото

23 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

На форуме детей ждет атмосфера творчества и креатива Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Марина Трескова. «Юные активисты Донбасса приехали на Ямал для участия в молодежных форумах Лабытнанги и окружной столицы», — говорится в сообщении. Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для активистов провели экскурсию по городу. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил на совещании организацию гуманитарной помощи в ДНР. Округ, по просьбе администрации ДНР, возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля. Активисты из ДНР и ЛНР приехали на молодежный форум в Лабытнанги Фото: telegram-канал Марины Тресковой

Юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Марина Трескова. «Юные активисты Донбасса приехали на Ямал для участия в молодежных форумах Лабытнанги и окружной столицы», — говорится в сообщении. Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для активистов провели экскурсию по городу. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил на совещании организацию гуманитарной помощи в ДНР. Округ, по просьбе администрации ДНР, возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля.