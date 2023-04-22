Юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Марина Трескова.
«Юные активисты Донбасса приехали на Ямал для участия в молодежных форумах Лабытнанги и окружной столицы», — говорится в сообщении. Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для активистов провели экскурсию по городу.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил на совещании организацию гуманитарной помощи в ДНР. Округ, по просьбе администрации ДНР, возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля.
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