22 апреля 2023
21 апреля 2023

Дети из ЛНР и ДНР приехали на молодежный форум в ЯНАО. Фото

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Молодежный форум "Утро 2018". Село Чумляк, Курганская область, радость, форум утро2018, руки, молодежь
На форуме детей ждет атмосфера творчества и креатива Фото:

Юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Марина Трескова.

«Юные активисты Донбасса приехали на Ямал для участия в молодежных форумах Лабытнанги и окружной столицы», — говорится в сообщении. Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для активистов провели экскурсию по городу.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил на совещании организацию гуманитарной помощи в ДНР. Округ, по просьбе администрации ДНР, возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля.

Активисты из ДНР и ЛНР приехали на молодежный форум в Лабытнанги
Активисты из ДНР и ЛНР приехали на молодежный форум в Лабытнанги
Фото:

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Юные активисты из Донбасса приехали в Лабытнанги (ЯНАО) для участия в молодежном форуме «Взгляд». Об этом на своей странице в telegram-канале рассказала глава города Марина Трескова. «Юные активисты Донбасса приехали на Ямал для участия в молодежных форумах Лабытнанги и окружной столицы», — говорится в сообщении. Марина Трескова встретила гостей на выездной площадке «Ворота Ямала», а затем для активистов провели экскурсию по городу. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил на совещании организацию гуманитарной помощи в ДНР. Округ, по просьбе администрации ДНР, возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи — первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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