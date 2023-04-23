Курганцы на майские праздники получат пенсии по особому графику

Курганцам выдадут пенсии с 1 по 6 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области будет во время майских праздников определенный график выдачи пенсий. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба отделения социального фонда России по Курганской области.

«Отделение Социального фонда России по Курганской области сообщает о графике доставки пенсий, иных социальных выплат, мер социальной поддержки, пособий в праздничные дни в период с 3 по 6 мая», — рассказали в пресс-службе. После праздников пенсию можно будет получить по обычному графику.

В городских отделениях почтовой связи с шестиразовой доставкой и сельских отделениях с пятиразовой доставкой пенсии принесут с 1 по 6 мая. В городские и сельские ОПС с пятиразовой доставкой ее привезут 3 — 5 мая. В сельских ОПС с трехразовой доставкой по вторникам, четвергам и субботам пенсию можно будет забрать 4 и 6 мая, с доставкой по понедельникам, средам и пятницам — 3 и 5 мая.

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