21 апреля 2023

Россиянам раскрыли, у кого будет самая большая пенсия

Член Общественной палаты Виноградов: самая большая пенсия будет у представителей особо тяжелых профессий
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Вадим Виноградов: одни из самых высоких пенсий бывают у жителей Крайнего Севера Фото:
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Пенсионная реформа в России

Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера получат повышенную пенсию. Об этом напомнил член Общественной палаты Вадим Виноградов.

«Право на повышенную пенсию в России имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм». «Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — уточнил эксперт. Также он напомнил, что военнослужащим, космонавтам, гражданам из числа работников летно-испытательного состава полагается пенсия за выслугу лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Счетная палата проведет проверку Пенсионного фонда России из-за прибыли в 1,1 триллион рублей при дефиците в 124 млрд рублей. Точную оценку Счетная палата сможет дать только к июню. Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4%. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей.

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Представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера получат повышенную пенсию. Об этом напомнил член Общественной палаты Вадим Виноградов. «Право на повышенную пенсию в России имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий, а также жители Крайнего Севера», — сообщил Вадим Виноградов агентству «Прайм». «Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — уточнил эксперт. Также он напомнил, что военнослужащим, космонавтам, гражданам из числа работников летно-испытательного состава полагается пенсия за выслугу лет. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Счетная палата проведет проверку Пенсионного фонда России из-за прибыли в 1,1 триллион рублей при дефиците в 124 млрд рублей. Точную оценку Счетная палата сможет дать только к июню. Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4%. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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