В медиахолдинге правительства ЯНАО пройдут кадровые чистки. Инсайд

Политика генерального директора «Ямал-Медиа» Марьи Зулиновой приведет к обновлению персонала

24 апреля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Привыкшие работать по-газетному журналисты не вписываются в новые концепции «Ямал-Медиа» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ Официально назначенная генеральным директором медиахолдинга ямальского правительства АНО «Ямал-Медиа» Марья Зулинова намерена избавляться от накопившегося в компании кадрового балласта. Как рассказали URA.RU источники в медиатусовке, гендиректор создает условия, при которых предприятие расстанется с сотрудниками, работавшими по 10-15 и более лет. «Гендиректор холдинга „Ямал-Медиа“ Зулинова устроила для подчиненных „игру на выживание“. Получив у правительства ЯНАО полную власть в компании, медиаменеджер намерена избавиться от большей части старой команды: остаться смогут только те, кто примет новые правила и подход к работе», — рассказали собеседники агентства. Источники уточнили, что ситуация наибольшие опасения вызывает у ветеранов отрасли, работающих в компании по 20 лет и более. Как выяснилось, многие из них оказались просто не в состоянии угнаться за заданными темпами — последние десять лет правительственные СМИ находились в состоянии стагнации. Связаться с Зулиновой для получения комментариев по данной ситуации не удалось. На сообщения и звонки URA.RU медиаменеджер не ответила. Ранее URA.RU рассказывало, что Зулинова официально была назначена на пост главы компании 19 апреля — фактически она руководила холдингом с января этого года после увольнения ее начальника Максима Куренкова. До перехода на работу в медиахолдинг Зулинова работала в департаменте внутренней политики ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официально назначенная генеральным директором медиахолдинга ямальского правительства АНО «Ямал-Медиа» Марья Зулинова намерена избавляться от накопившегося в компании кадрового балласта. Как рассказали URA.RU источники в медиатусовке, гендиректор создает условия, при которых предприятие расстанется с сотрудниками, работавшими по 10-15 и более лет. «Гендиректор холдинга „Ямал-Медиа“ Зулинова устроила для подчиненных „игру на выживание“. Получив у правительства ЯНАО полную власть в компании, медиаменеджер намерена избавиться от большей части старой команды: остаться смогут только те, кто примет новые правила и подход к работе», — рассказали собеседники агентства. Источники уточнили, что ситуация наибольшие опасения вызывает у ветеранов отрасли, работающих в компании по 20 лет и более. Как выяснилось, многие из них оказались просто не в состоянии угнаться за заданными темпами — последние десять лет правительственные СМИ находились в состоянии стагнации. Связаться с Зулиновой для получения комментариев по данной ситуации не удалось. На сообщения и звонки URA.RU медиаменеджер не ответила. Ранее URA.RU рассказывало, что Зулинова официально была назначена на пост главы компании 19 апреля — фактически она руководила холдингом с января этого года после увольнения ее начальника Максима Куренкова. До перехода на работу в медиахолдинг Зулинова работала в департаменте внутренней политики ЯНАО.