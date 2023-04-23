23 апреля 2023

Курганский бизнесмен отправил парфюм военным из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, духи, ароматические масла
Бизнесмен из Кургана отправил на фронт духи и дезодоранты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский бизнесмен, владелец парфюмерной сети Zam-Zam Иса Мурадисинов отправил на фронт масляные духи и дезодоранты. Об это корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер».

«Иса, получил твою посылку с масляными духами и дезодорантами. Наши бойцы очень рады таким подаркам. На фронте мы тоже хотим все вкусно пахнуть. Спасибо тебе огромное», — сказал боец. Также за подарок курганского бизнесмена поблагодарил военнослужащий с позывным «Шор».

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны спецоперации на Украине обратился к мусульманам. Военный с позывным «Блогер» поздравил верующих с праздником Ураза-Байрам, который ознаменует завершения поста в месяц Рамадан. Также сообщалось, что десантники из зоны СВО обратились к курганскому чиновнику и главе колхоза. Бойцы поблагодарили граждан за гуманитарную помощь.

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Курганский бизнесмен, владелец парфюмерной сети Zam-Zam Иса Мурадисинов отправил на фронт масляные духи и дезодоранты. Об это корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер». «Иса, получил твою посылку с масляными духами и дезодорантами. Наши бойцы очень рады таким подаркам. На фронте мы тоже хотим все вкусно пахнуть. Спасибо тебе огромное», — сказал боец. Также за подарок курганского бизнесмена поблагодарил военнослужащий с позывным «Шор». Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны спецоперации на Украине обратился к мусульманам. Военный с позывным «Блогер» поздравил верующих с праздником Ураза-Байрам, который ознаменует завершения поста в месяц Рамадан. Также сообщалось, что десантники из зоны СВО обратились к курганскому чиновнику и главе колхоза. Бойцы поблагодарили граждан за гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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