Курганский бизнесмен отправил парфюм военным из зоны СВО. Видео

24 апреля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Бизнесмен из Кургана отправил на фронт духи и дезодоранты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский бизнесмен, владелец парфюмерной сети Zam-Zam Иса Мурадисинов отправил на фронт масляные духи и дезодоранты. Об это корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер». «Иса, получил твою посылку с масляными духами и дезодорантами. Наши бойцы очень рады таким подаркам. На фронте мы тоже хотим все вкусно пахнуть. Спасибо тебе огромное», — сказал боец. Также за подарок курганского бизнесмена поблагодарил военнослужащий с позывным «Шор». Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны спецоперации на Украине обратился к мусульманам. Военный с позывным «Блогер» поздравил верующих с праздником Ураза-Байрам, который ознаменует завершения поста в месяц Рамадан. Также сообщалось, что десантники из зоны СВО обратились к курганскому чиновнику и главе колхоза. Бойцы поблагодарили граждан за гуманитарную помощь.

Курганский бизнесмен, владелец парфюмерной сети Zam-Zam Иса Мурадисинов отправил на фронт масляные духи и дезодоранты. Об это корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер». «Иса, получил твою посылку с масляными духами и дезодорантами. Наши бойцы очень рады таким подаркам. На фронте мы тоже хотим все вкусно пахнуть. Спасибо тебе огромное», — сказал боец. Также за подарок курганского бизнесмена поблагодарил военнослужащий с позывным «Шор». Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны спецоперации на Украине обратился к мусульманам. Военный с позывным «Блогер» поздравил верующих с праздником Ураза-Байрам, который ознаменует завершения поста в месяц Рамадан. Также сообщалось, что десантники из зоны СВО обратились к курганскому чиновнику и главе колхоза. Бойцы поблагодарили граждан за гуманитарную помощь.