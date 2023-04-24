В тюменской деревне нашли очаг смертельной болезни

В тюменской деревне Большой Остров выявили очаг бешенства и введут карантин

25 апреля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Карантин по бешенству установят на территории одного из домохозяйств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Большой Остров (Ишимский район Тюменской области) обнаружили очаг бешенства, из-за чего с 25 апреля в ней введут карантин. Соответствующий проект постановления правительства региона разработан управлением ветеринарии. «Установить с 25 апреля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства. Адрес: Тюменская область, Ишимский район, деревня Большой Остров, улица Зеленая, дом 110, квартира 2», — говорится в постановлении, которое разработано управлением ветеринарии региона. В пояснительной записке к проекту говорится, что вирус бешенства нашли в анализах, отобранных у трупа коровы, либо быка (крупный рогатый скот). Помимо карантина в отдельно взятом хозяйстве, власти намерены ввести ряд ограничений на неблагополучной территории, которой будет объявлена площадь в радиусе трех километров от очага. Там запретят проводить ярмарки и вывозить оттуда не вакцинированных восприимчивых к болезни животных.

В деревне Большой Остров (Ишимский район Тюменской области) обнаружили очаг бешенства, из-за чего с 25 апреля в ней введут карантин. Соответствующий проект постановления правительства региона разработан управлением ветеринарии. «Установить с 25 апреля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства. Адрес: Тюменская область, Ишимский район, деревня Большой Остров, улица Зеленая, дом 110, квартира 2», — говорится в постановлении, которое разработано управлением ветеринарии региона. В пояснительной записке к проекту говорится, что вирус бешенства нашли в анализах, отобранных у трупа коровы, либо быка (крупный рогатый скот). Помимо карантина в отдельно взятом хозяйстве, власти намерены ввести ряд ограничений на неблагополучной территории, которой будет объявлена площадь в радиусе трех километров от очага. Там запретят проводить ярмарки и вывозить оттуда не вакцинированных восприимчивых к болезни животных.