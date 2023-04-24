Полицейские задержали курганца, который бросил сигарету и поджег камыши

Курганец нарушил особый режим и поджег сухие камыши (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Курганские полицейские задержали 48-летнего мужчину, который бросил недокуренную сигарету в сухие камыши, из-за чего они загорелись. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.

«В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, нарушившего требования пожарной безопасности. Во время распития спиртных напитков в общественном месте, курганец бросил окурок в камыши. Произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства. О нарушении противопожарного режима полиции рассказали очевидцы.

Мужчину доставили в городское УМВД. Он признал вину. Курганца привлекли к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Также на него составят протокол за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный режим в Курганской области действует с 5 апреля. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился к жителям региона. Он напомнил, что в этот период нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. За нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность.