24 апреля 2023

Полицейские задержали курганца, который бросил сигарету и поджег камыши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, задымление, смог, камыш, огонь, лесной пожар, пламя
Курганец нарушил особый режим и поджег сухие камыши (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Курганские полицейские задержали 48-летнего мужчину, который бросил недокуренную сигарету в сухие камыши, из-за чего они загорелись. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.

«В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, нарушившего требования пожарной безопасности. Во время распития спиртных напитков в общественном месте, курганец бросил окурок в камыши. Произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства. О нарушении противопожарного режима полиции рассказали очевидцы.

Мужчину доставили в городское УМВД. Он признал вину. Курганца привлекли к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Также на него составят протокол за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный режим в Курганской области действует с 5 апреля. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился к жителям региона. Он напомнил, что в этот период нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. За нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские полицейские задержали 48-летнего мужчину, который бросил недокуренную сигарету в сухие камыши, из-за чего они загорелись. Информация об этом опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «В Кургане сотрудники полиции задержали мужчину, нарушившего требования пожарной безопасности. Во время распития спиртных напитков в общественном месте, курганец бросил окурок в камыши. Произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства. О нарушении противопожарного режима полиции рассказали очевидцы. Мужчину доставили в городское УМВД. Он признал вину. Курганца привлекли к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Также на него составят протокол за нарушение требований пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный режим в Курганской области действует с 5 апреля. Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился к жителям региона. Он напомнил, что в этот период нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. За нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...