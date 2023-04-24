24 апреля 2023

Губернатор Артюхов доложил Путину о развитии медицины в ЯНАО

В ЯНАО каждая вторая мама сделала генетическое тестирование
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная цель властей Ямала — развитие медицины Фото:

Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование.

«Наша важная цель — развитие медицины. Здесь постарался отразить наши передовые подходы — это генетические тестирования, которые делали у нас России. В прошлый раз докладывал, что мы полторы тысячи наших будущих рожениц через генетический тест провели — сейчас уже три тысячи. Соответственно, каждая вторая мама смогла сделать генетическое тестирование. Оно упрощенное, не нужно делать сложных инвазивных воздействий, и психологически гораздо комфортнее», — уточнил губернатор.

Артюхов рассказал Путину и о ситуации с диабетом. Он отметил, что ключевая задача — обеспечить всех детей непрерывной системой мониторинга глюкозы.

Дмитрий Артюхов сегодня в Москве встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи губернатор ЯНАО рассказал о выполненной работе и приоритетах развития округа.

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Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование. «Наша важная цель — развитие медицины. Здесь постарался отразить наши передовые подходы — это генетические тестирования, которые делали у нас России. В прошлый раз докладывал, что мы полторы тысячи наших будущих рожениц через генетический тест провели — сейчас уже три тысячи. Соответственно, каждая вторая мама смогла сделать генетическое тестирование. Оно упрощенное, не нужно делать сложных инвазивных воздействий, и психологически гораздо комфортнее», — уточнил губернатор. Артюхов рассказал Путину и о ситуации с диабетом. Он отметил, что ключевая задача — обеспечить всех детей непрерывной системой мониторинга глюкозы. Дмитрий Артюхов сегодня в Москве встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи губернатор ЯНАО рассказал о выполненной работе и приоритетах развития округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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