Губернатор Артюхов доложил Путину о развитии медицины в ЯНАО

В ЯНАО каждая вторая мама сделала генетическое тестирование

Основная цель властей Ямала — развитие медицины Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование.

«Наша важная цель — развитие медицины. Здесь постарался отразить наши передовые подходы — это генетические тестирования, которые делали у нас России. В прошлый раз докладывал, что мы полторы тысячи наших будущих рожениц через генетический тест провели — сейчас уже три тысячи. Соответственно, каждая вторая мама смогла сделать генетическое тестирование. Оно упрощенное, не нужно делать сложных инвазивных воздействий, и психологически гораздо комфортнее», — уточнил губернатор.

Артюхов рассказал Путину и о ситуации с диабетом. Он отметил, что ключевая задача — обеспечить всех детей непрерывной системой мониторинга глюкозы.

Дмитрий Артюхов сегодня в Москве встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи губернатор ЯНАО рассказал о выполненной работе и приоритетах развития округа.