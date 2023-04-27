Военный корреспондент объяснил, что поможет России взять Авдеевку

Военкор Чаленко предложил перекрыть «дорогу жизни» ВСУ в Авдеевке для взятия города

28 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Снабжение ВСУ в Авдеевке идет через дорогу на Орехово, отметил Александр Чаленко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перекрытие дороги на Орехово позволит российской армии закрыть снабжение ВСУ в Авдеевке (ДНР) и быстрее освободить город. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Авдеевку уже не могут взять практически год. ВСУ постоянно перебрасывают туда подкрепления. Это для них очень важный мощный укрепрайон. Там есть дорога на Орехово, по ней в Авдеевку поставляют [продовольствие и боеприпасы для ВСУ]. Вооруженные силы России начали ее с севера обходить, продвижение пока очень небольшое. Тяжело дается. Там достаточно большая мощная группировка», — объяснил Александр Чаленко. По словам военного корреспондента, Вооруженные силы России пока не могут полностью взять под контроль Авдеевку из-за активной противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. «Не подавлено ПВО и наша авиация не может заходить. Хотя там сейчас начали применять 1500-тонные ФАБы (фугасные авиабомбы, — прим.URA.RU), разного рода управляемые снаряды. Если бы ПВО не было, залетели бы, постоянно бы работала авиация, за сутки бы все сделали фактически», — подчеркнул Чаленко. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса, Александр Матюшин заявил URA.RU, что российскую армию в Авдеевке ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовск) в ДНР. Дело в том, что город является крепостью с бетонными укреплениями, соединен подземными переходами для скрытой переброски войск противника с селом Спартак. Западнее Авдеевки расположено село Тоненькое. Оно является опасным местом, откуда идет периодическая атака ВСУ по Донецку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перекрытие дороги на Орехово позволит российской армии закрыть снабжение ВСУ в Авдеевке (ДНР) и быстрее освободить город. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Авдеевку уже не могут взять практически год. ВСУ постоянно перебрасывают туда подкрепления. Это для них очень важный мощный укрепрайон. Там есть дорога на Орехово, по ней в Авдеевку поставляют [продовольствие и боеприпасы для ВСУ]. Вооруженные силы России начали ее с севера обходить, продвижение пока очень небольшое. Тяжело дается. Там достаточно большая мощная группировка», — объяснил Александр Чаленко. По словам военного корреспондента, Вооруженные силы России пока не могут полностью взять под контроль Авдеевку из-за активной противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. «Не подавлено ПВО и наша авиация не может заходить. Хотя там сейчас начали применять 1500-тонные ФАБы (фугасные авиабомбы, — прим.URA.RU), разного рода управляемые снаряды. Если бы ПВО не было, залетели бы, постоянно бы работала авиация, за сутки бы все сделали фактически», — подчеркнул Чаленко. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса, Александр Матюшин заявил URA.RU, что российскую армию в Авдеевке ждут такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовск) в ДНР. Дело в том, что город является крепостью с бетонными укреплениями, соединен подземными переходами для скрытой переброски войск противника с селом Спартак. Западнее Авдеевки расположено село Тоненькое. Оно является опасным местом, откуда идет периодическая атака ВСУ по Донецку.