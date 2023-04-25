Поддержка Артюхова Путиным разрушила интригу на выборах губернатора ЯНАО. Инсайд

Встреча губернатора ЯНАО Артюхова с президентом РФ Путиным лишила выборы главы региона интриги

25 апреля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

После заявлений Кремля вопрос о выдвижении Дмитрия Артюхова может быть закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 25 апреля лишила предстоящие выборы главы региона интриги. Как сообщили источники URA.RU в региональной политтусовке, заявление о поддержке кандидатуры Артюхова Кремлем означает, что статус главы региона на ближайшие пять лет определен. «Если интрига против кандидатуры Артюхова и была до сегодняшнего дня, то теперь она сломана. По закону губернатор Тюменской области Моор, которому самому предстоит переизбираться, должен был представить президенту кандидатов по ЯНАО только летом. Недругам Артюхова в федеральных структурах хотелось бы поддержать эту интригу и заставить губернатора понервничать, однако теперь Артюхов может быть спокоен», — рассказали собеседники агентства. Директор Центра политического анализа Павел Данилин разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что Артюхов на фоне поддержки Путиным однозначно будет переизбран на очередной срок. «Артюхов однозначно станет губернатором, как не должно возникнуть проблем и у губернатора Тюменской области Александра Моора. Что касается Артюхова, то губернатор он молодой, эффективный и показавший себя с хорошей стороны, поэтому вопросов по его кандидатуре не возникало», — рассказал политолог. При этом некоторые политологи уверены, что интриги в выдвижении Артюхова на второй срок не было изначально. «Мы не стали свидетелями разрушения каких-то интриг, — пояснил политолог Александр Безделов. — Вопрос о выдвижении или не выдвижении действующего губернатора не стоял: разногласий между Тюменской областью и Ямалом нет, а губернатор хорошо зарекомендовал себя перед Москвой и на протяжении первого срока оставался на очень хорошем счету». Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин поддержал Артюхова, заявившего о выдвижении на второй срок. Артюхов, который руководит ЯНАО с 2018 года, доложил главе государства о положении дел в регионе и представил план развития вверенной ему территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 25 апреля лишила предстоящие выборы главы региона интриги. Как сообщили источники URA.RU в региональной политтусовке, заявление о поддержке кандидатуры Артюхова Кремлем означает, что статус главы региона на ближайшие пять лет определен. «Если интрига против кандидатуры Артюхова и была до сегодняшнего дня, то теперь она сломана. По закону губернатор Тюменской области Моор, которому самому предстоит переизбираться, должен был представить президенту кандидатов по ЯНАО только летом. Недругам Артюхова в федеральных структурах хотелось бы поддержать эту интригу и заставить губернатора понервничать, однако теперь Артюхов может быть спокоен», — рассказали собеседники агентства. Директор Центра политического анализа Павел Данилин разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что Артюхов на фоне поддержки Путиным однозначно будет переизбран на очередной срок. «Артюхов однозначно станет губернатором, как не должно возникнуть проблем и у губернатора Тюменской области Александра Моора. Что касается Артюхова, то губернатор он молодой, эффективный и показавший себя с хорошей стороны, поэтому вопросов по его кандидатуре не возникало», — рассказал политолог. При этом некоторые политологи уверены, что интриги в выдвижении Артюхова на второй срок не было изначально. «Мы не стали свидетелями разрушения каких-то интриг, — пояснил политолог Александр Безделов. — Вопрос о выдвижении или не выдвижении действующего губернатора не стоял: разногласий между Тюменской областью и Ямалом нет, а губернатор хорошо зарекомендовал себя перед Москвой и на протяжении первого срока оставался на очень хорошем счету». Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин поддержал Артюхова, заявившего о выдвижении на второй срок. Артюхов, который руководит ЯНАО с 2018 года, доложил главе государства о положении дел в регионе и представил план развития вверенной ему территории.