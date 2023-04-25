Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 25 апреля лишила предстоящие выборы главы региона интриги. Как сообщили источники URA.RU в региональной политтусовке, заявление о поддержке кандидатуры Артюхова Кремлем означает, что статус главы региона на ближайшие пять лет определен.
«Если интрига против кандидатуры Артюхова и была до сегодняшнего дня, то теперь она сломана. По закону губернатор Тюменской области Моор, которому самому предстоит переизбираться, должен был представить президенту кандидатов по ЯНАО только летом. Недругам Артюхова в федеральных структурах хотелось бы поддержать эту интригу и заставить губернатора понервничать, однако теперь Артюхов может быть спокоен», — рассказали собеседники агентства.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что Артюхов на фоне поддержки Путиным однозначно будет переизбран на очередной срок. «Артюхов однозначно станет губернатором, как не должно возникнуть проблем и у губернатора Тюменской области Александра Моора. Что касается Артюхова, то губернатор он молодой, эффективный и показавший себя с хорошей стороны, поэтому вопросов по его кандидатуре не возникало», — рассказал политолог.
При этом некоторые политологи уверены, что интриги в выдвижении Артюхова на второй срок не было изначально. «Мы не стали свидетелями разрушения каких-то интриг, — пояснил политолог Александр Безделов. — Вопрос о выдвижении или не выдвижении действующего губернатора не стоял: разногласий между Тюменской областью и Ямалом нет, а губернатор хорошо зарекомендовал себя перед Москвой и на протяжении первого срока оставался на очень хорошем счету».
Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин поддержал Артюхова, заявившего о выдвижении на второй срок. Артюхов, который руководит ЯНАО с 2018 года, доложил главе государства о положении дел в регионе и представил план развития вверенной ему территории.
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