24 апреля 2023

Губернатор Артюхов отчитался перед президентом Путиным: самое важное

Дмитрий Артюхов доложил Владимиру Путину о положении дел в ЯНАО и заручился поддержкой на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов будет выдвигаться на второй губернаторский срок Фото:

Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона, у которого в 2023 году истекают полномочия, доложил российскому лидеру о положении дел в округе и заручился поддержкой на непрямых выборах в сентябре. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече.

Артюхов рассказал Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям. По словам главы региона, продолжается восстановление подшефной Ямалу Волновахи (ДНР).

В ЯНАО решается проблема демографии, однако это требует строительства новых школ и детских садов. Губернатор пообещал президенту закрыть вопрос с учебой во вторую смену.

Темпы строительства нового жилья на Ямале остаются высокими. «Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья», — указал Артюхов.

Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование, а обеспечение больных диабетом детей системой непрерывного мониторинга глюкозы — первоочередная задача органов власти.

У властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода. «Основные проектные элементы разработаны», — уточнил Артюхов, отметив, что Сабетта, после окончания строительства железной дороги станет самым восточным российским морским портом в Арктике. Строительству моста через Обь как главного объекта железнодорожной ветки «Лабытнанги — Салехард — Надым» также ничего не препятствует.

По окончании встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что доклад Артюхова был связан с истечением срока полномочий. «Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал представитель главы государства.

Ранее URA.RU рассказывало о ежегодном послании губернатора Артюхова. Глава региона обозначил пять приоритетных направлений в развитии ЯНАО.

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Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона, у которого в 2023 году истекают полномочия, доложил российскому лидеру о положении дел в округе и заручился поддержкой на непрямых выборах в сентябре. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече. Артюхов рассказал Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям. По словам главы региона, продолжается восстановление подшефной Ямалу Волновахи (ДНР). В ЯНАО решается проблема демографии, однако это требует строительства новых школ и детских садов. Губернатор пообещал президенту закрыть вопрос с учебой во вторую смену. Темпы строительства нового жилья на Ямале остаются высокими. «Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья», — указал Артюхов. Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование, а обеспечение больных диабетом детей системой непрерывного мониторинга глюкозы — первоочередная задача органов власти. У властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода. «Основные проектные элементы разработаны», — уточнил Артюхов, отметив, что Сабетта, после окончания строительства железной дороги станет самым восточным российским морским портом в Арктике. Строительству моста через Обь как главного объекта железнодорожной ветки «Лабытнанги — Салехард — Надым» также ничего не препятствует. По окончании встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что доклад Артюхова был связан с истечением срока полномочий. «Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал представитель главы государства. Ранее URA.RU рассказывало о ежегодном послании губернатора Артюхова. Глава региона обозначил пять приоритетных направлений в развитии ЯНАО.
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