Губернатор Артюхов отчитался перед президентом Путиным: самое важное

Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона, у которого в 2023 году истекают полномочия, доложил российскому лидеру о положении дел в округе и заручился поддержкой на непрямых выборах в сентябре. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече.
Артюхов рассказал Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям. По словам главы региона, продолжается восстановление подшефной Ямалу Волновахи (ДНР).
Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование, а обеспечение больных диабетом детей системой непрерывного мониторинга глюкозы — первоочередная задача органов власти.
У властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода. «Основные проектные элементы разработаны», — уточнил Артюхов, отметив, что Сабетта, после окончания строительства железной дороги станет самым восточным российским морским портом в Арктике. Строительству моста через Обь как главного объекта железнодорожной ветки «Лабытнанги — Салехард — Надым» также ничего не препятствует.
По окончании встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что доклад Артюхова был связан с истечением срока полномочий. «Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал представитель главы государства.
Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава региона, у которого в 2023 году истекают полномочия, доложил российскому лидеру о положении дел в округе и заручился поддержкой на непрямых выборах в сентябре. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече. Артюхов рассказал Путину о поддержке семей военных, чьи близкие участвуют в спецоперации. Губернатор отметил личную работу чиновников и ямальских госслужащих, которые помогают семьям. По словам главы региона, продолжается восстановление подшефной Ямалу Волновахи (ДНР). В ЯНАО решается проблема демографии, однако это требует строительства новых школ и детских садов. Губернатор пообещал президенту закрыть вопрос с учебой во вторую смену. Темпы строительства нового жилья на Ямале остаются высокими. «Ключевая, конечно, задача для всего Севера — расселение ветхого, аварийного жилья», — указал Артюхов. Одной из ключевых целей властей ЯНАО является развитие медицины. Как рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов, каждая вторая жительница Ямала смогла сделать генетическое тестирование, а обеспечение больных диабетом детей системой непрерывного мониторинга глюкозы — первоочередная задача органов власти. У властей ЯНАО есть понимание как решить и реализовать все инженерные вопросы, связанные со строительством Северного широтного хода. «Основные проектные элементы разработаны», — уточнил Артюхов, отметив, что Сабетта, после окончания строительства железной дороги станет самым восточным российским морским портом в Арктике. Строительству моста через Обь как главного объекта железнодорожной ветки «Лабытнанги — Салехард — Надым» также ничего не препятствует. По окончании встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что доклад Артюхова был связан с истечением срока полномочий. «Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал представитель главы государства. Ранее URA.RU рассказывало о ежегодном послании губернатора Артюхова. Глава региона обозначил пять приоритетных направлений в развитии ЯНАО.