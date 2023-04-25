25 апреля 2023

Количество сгоревших домов в Сосьве увеличилось почти вдвое

В Сосьве количество сгоревших домов достигло 150
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, пепелище, дом горит, село запасное
Огонь уничтожил 150 домов в Сосьве (архивное фото) Фото:

Количество сгоревших домов в поселке Сосьва (Свердловская область) достигло 150, сообщил осведомленный источник. Ранее сообщалось, что в поселке сгорели 92 постройки.

«Число уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150», — пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Ранее в Сосьве ввели режим ЧС. По последним данным свердловского МЧС в поселке сгорели 50 домов. Глава Геннадий Макаров заявил, что общее число уничтоженных домов составляет 92. Утром 26 апреля Макаров проведет встречу с местными жителями. По данным МЧС РФ, в Сосьве сгорел дедушка, который 25 апреля отметил 62-летие.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество сгоревших домов в поселке Сосьва (Свердловская область) достигло 150, сообщил осведомленный источник. Ранее сообщалось, что в поселке сгорели 92 постройки. «Число уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150», — пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Спасатели продолжают бороться с огнем. Ранее в Сосьве ввели режим ЧС. По последним данным свердловского МЧС в поселке сгорели 50 домов. Глава Геннадий Макаров заявил, что общее число уничтоженных домов составляет 92. Утром 26 апреля Макаров проведет встречу с местными жителями. По данным МЧС РФ, в Сосьве сгорел дедушка, который 25 апреля отметил 62-летие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...