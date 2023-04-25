Количество сгоревших домов в Сосьве увеличилось почти вдвое

В Сосьве количество сгоревших домов достигло 150

26 апреля 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил 150 домов в Сосьве (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Количество сгоревших домов в поселке Сосьва (Свердловская область) достигло 150, сообщил осведомленный источник. Ранее сообщалось, что в поселке сгорели 92 постройки. «Число уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150», — пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Спасатели продолжают бороться с огнем. Ранее в Сосьве ввели режим ЧС. По последним данным свердловского МЧС в поселке сгорели 50 домов. Глава Геннадий Макаров заявил, что общее число уничтоженных домов составляет 92. Утром 26 апреля Макаров проведет встречу с местными жителями. По данным МЧС РФ, в Сосьве сгорел дедушка, который 25 апреля отметил 62-летие.

Количество сгоревших домов в поселке Сосьва (Свердловская область) достигло 150, сообщил осведомленный источник. Ранее сообщалось, что в поселке сгорели 92 постройки. «Число уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150», — пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Спасатели продолжают бороться с огнем. Ранее в Сосьве ввели режим ЧС. По последним данным свердловского МЧС в поселке сгорели 50 домов. Глава Геннадий Макаров заявил, что общее число уничтоженных домов составляет 92. Утром 26 апреля Макаров проведет встречу с местными жителями. По данным МЧС РФ, в Сосьве сгорел дедушка, который 25 апреля отметил 62-летие.