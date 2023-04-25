25 апреля 2023

Курганских пожарных будут освобождать от наказания за смерть людей в огне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожарных в Курганской области не будут наказывать за смерть людей в огне Фото:

В Курганской области пожарных будут освобождать от ответственности за смерть людей в огне. Соответствующий закон приняли во втором чтении, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Документ подразумевает возможность освобождения от ответственности участников тушения пожаров в ходе оправданного риска. Также в документе перечислены действия, которые могут совершать сотрудники пожарной охраны и аварийно-спасательных работ», — отчитался председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев.

В проекте закона на сайте Курганской областной думы указано, что личный состав пожарной охраны вместе с руководителем тушения могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда людям, которых они спасают, а также в случае их смерти. Между тем, сотрудники пожарной охраны не понесут ответственность за материальный ущерб.

Ранее URA.RU писало, что законопроект об освобождении пожарных от ответственности находился на рассмотрении у курганских депутатов. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента.

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В Курганской области пожарных будут освобождать от ответственности за смерть людей в огне. Соответствующий закон приняли во втором чтении, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Документ подразумевает возможность освобождения от ответственности участников тушения пожаров в ходе оправданного риска. Также в документе перечислены действия, которые могут совершать сотрудники пожарной охраны и аварийно-спасательных работ», — отчитался председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев. В проекте закона на сайте Курганской областной думы указано, что личный состав пожарной охраны вместе с руководителем тушения могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда людям, которых они спасают, а также в случае их смерти. Между тем, сотрудники пожарной охраны не понесут ответственность за материальный ущерб. Ранее URA.RU писало, что законопроект об освобождении пожарных от ответственности находился на рассмотрении у курганских депутатов. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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