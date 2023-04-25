Курганских пожарных будут освобождать от наказания за смерть людей в огне

В Курганской области пожарных будут освобождать от ответственности за смерть людей в огне. Соответствующий закон приняли во втором чтении, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.
«Документ подразумевает возможность освобождения от ответственности участников тушения пожаров в ходе оправданного риска. Также в документе перечислены действия, которые могут совершать сотрудники пожарной охраны и аварийно-спасательных работ», — отчитался председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев.
В проекте закона на сайте Курганской областной думы указано, что личный состав пожарной охраны вместе с руководителем тушения могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда людям, которых они спасают, а также в случае их смерти. Между тем, сотрудники пожарной охраны не понесут ответственность за материальный ущерб.
Ранее URA.RU писало, что законопроект об освобождении пожарных от ответственности находился на рассмотрении у курганских депутатов. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента.
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