Курганских пожарных будут освобождать от наказания за смерть людей в огне

Пожарных в Курганской области не будут наказывать за смерть людей в огне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области пожарных будут освобождать от ответственности за смерть людей в огне. Соответствующий закон приняли во втором чтении, передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Документ подразумевает возможность освобождения от ответственности участников тушения пожаров в ходе оправданного риска. Также в документе перечислены действия, которые могут совершать сотрудники пожарной охраны и аварийно-спасательных работ», — отчитался председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев.

В проекте закона на сайте Курганской областной думы указано, что личный состав пожарной охраны вместе с руководителем тушения могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда людям, которых они спасают, а также в случае их смерти. Между тем, сотрудники пожарной охраны не понесут ответственность за материальный ущерб.

Ранее URA.RU писало, что законопроект об освобождении пожарных от ответственности находился на рассмотрении у курганских депутатов. Инициатором внесения поправок стал Комитет по экономической политике регионального парламента.