Встреча Путина и Артюхова осложнила кампанию Моора. Инсайд

Губернатору Александру Моору придется выдвигать Дмитрия Артюхова кандидатом в главы ЯНАО

26 апреля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Александр Моор (слева) должен получить поддержку в Тюменской области, Югре и в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатору Тюменской области Александру Моору будет сложнее избраться на второй срок после того, как глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заручился поддержкой президента Владимира Путина. Как рассказали URA.RU источники в региональной политтусовке, теперь поддержка Моора на Ямале будет зависеть только от воли Артюхова. «Артюхов раньше Моора встретился с Путиным, и это сломало всю интригу. До этой встречи выдвижение Артюхова зависело от того, обеспечит ли он необходимую поддержку Моору, от которого по сути зависит выдвижение кандидатов в губернаторы „матрешки“. Сейчас это уже не обязанность ямальского главы — всем дали понять, что второй срок ему обеспечен. Какие результаты будут у самого Моора в ЯНАО, будет результатом воли Артюхова, его желанием сохранить добропорядочные отношения с Тюменью», — рассказали собеседники, пояснив, что хорошие отношения ямальскому губернатору не всегда выгодны. При этом эксперты исключают такое развития событий, когда однопартийцы Моор и Артюхов не будут друг друга поддерживать. «Вариант, при котором Артюхов не будет стараться помочь Моору набрать достойный процент голосов на Ямале, не возможен. Тут речь не столько о Мооре, сколько о кандидате от партии „Единая Россия“, членом которой ямальский губернатор является. Это вопрос партийной дисциплины», — пояснил суть происходящего политолог Аркадий Либерман. Ранее политологи в беседе с URA.RU отметили, что итоги встречи Путина и Артюхова, у которого, как и Моора, истекают сроки губернаторских полномочий, были ожидаемыми и доклад о положении дел в регионе стал планом на следующие пять лет управления регионом. Артюхов по итогам встречи выразил желание идти на второй срок и заручился поддержкой Путина на непрямых выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатору Тюменской области Александру Моору будет сложнее избраться на второй срок после того, как глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заручился поддержкой президента Владимира Путина. Как рассказали URA.RU источники в региональной политтусовке, теперь поддержка Моора на Ямале будет зависеть только от воли Артюхова. «Артюхов раньше Моора встретился с Путиным, и это сломало всю интригу. До этой встречи выдвижение Артюхова зависело от того, обеспечит ли он необходимую поддержку Моору, от которого по сути зависит выдвижение кандидатов в губернаторы „матрешки“. Сейчас это уже не обязанность ямальского главы — всем дали понять, что второй срок ему обеспечен. Какие результаты будут у самого Моора в ЯНАО, будет результатом воли Артюхова, его желанием сохранить добропорядочные отношения с Тюменью», — рассказали собеседники, пояснив, что хорошие отношения ямальскому губернатору не всегда выгодны. При этом эксперты исключают такое развития событий, когда однопартийцы Моор и Артюхов не будут друг друга поддерживать. «Вариант, при котором Артюхов не будет стараться помочь Моору набрать достойный процент голосов на Ямале, не возможен. Тут речь не столько о Мооре, сколько о кандидате от партии „Единая Россия“, членом которой ямальский губернатор является. Это вопрос партийной дисциплины», — пояснил суть происходящего политолог Аркадий Либерман. Ранее политологи в беседе с URA.RU отметили, что итоги встречи Путина и Артюхова, у которого, как и Моора, истекают сроки губернаторских полномочий, были ожидаемыми и доклад о положении дел в регионе стал планом на следующие пять лет управления регионом. Артюхов по итогам встречи выразил желание идти на второй срок и заручился поддержкой Путина на непрямых выборах.