Губернатору Тюменской области Александру Моору будет сложнее избраться на второй срок после того, как глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заручился поддержкой президента Владимира Путина. Как рассказали URA.RU источники в региональной политтусовке, теперь поддержка Моора на Ямале будет зависеть только от воли Артюхова.
«Артюхов раньше Моора встретился с Путиным, и это сломало всю интригу. До этой встречи выдвижение Артюхова зависело от того, обеспечит ли он необходимую поддержку Моору, от которого по сути зависит выдвижение кандидатов в губернаторы „матрешки“. Сейчас это уже не обязанность ямальского главы — всем дали понять, что второй срок ему обеспечен. Какие результаты будут у самого Моора в ЯНАО, будет результатом воли Артюхова, его желанием сохранить добропорядочные отношения с Тюменью», — рассказали собеседники, пояснив, что хорошие отношения ямальскому губернатору не всегда выгодны.
При этом эксперты исключают такое развития событий, когда однопартийцы Моор и Артюхов не будут друг друга поддерживать. «Вариант, при котором Артюхов не будет стараться помочь Моору набрать достойный процент голосов на Ямале, не возможен. Тут речь не столько о Мооре, сколько о кандидате от партии „Единая Россия“, членом которой ямальский губернатор является. Это вопрос партийной дисциплины», — пояснил суть происходящего политолог Аркадий Либерман.
Ранее политологи в беседе с URA.RU отметили, что итоги встречи Путина и Артюхова, у которого, как и Моора, истекают сроки губернаторских полномочий, были ожидаемыми и доклад о положении дел в регионе стал планом на следующие пять лет управления регионом. Артюхов по итогам встречи выразил желание идти на второй срок и заручился поддержкой Путина на непрямых выборах.
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