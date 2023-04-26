Для погорельцев из Сосьвы запустили «горячую линию»

Для погорельцев из Сосьвы запустили горячую линию

26 апреля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

На «горячей линии» ответят, как восстановить документы, карты и что делать после пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Для жителей поселка Сосьва (Свердловская область), которые пострадали от пожара, запустили «горячую линию». Об этом сообщает департамент информационной политики. «„Горячие линии“ заработали для жителей поселка Сосьва, потерявших в крупном пожаре жилье и имущество. В местном Доме культуры также развернут центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам», — рассказали представители региональных властей. Тем, кто нуждается в помощи, следует обратиться по телефону: 8 (343) 859-81-12 — Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО. Также можно связаться с заведующим организационным отделом администрации Сосьвинского ГО Юрием Григорьевичем Колесниченко по номеру 8-902-267-88-83. Пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Огнем уничтожено лечебное учреждение ФСИН, сгорело более 92 домов, один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. О масштабном пожаре уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Для жителей поселка Сосьва (Свердловская область), которые пострадали от пожара, запустили «горячую линию». Об этом сообщает департамент информационной политики. «„Горячие линии“ заработали для жителей поселка Сосьва, потерявших в крупном пожаре жилье и имущество. В местном Доме культуры также развернут центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам», — рассказали представители региональных властей. Тем, кто нуждается в помощи, следует обратиться по телефону: 8 (343) 859-81-12 — Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО. Также можно связаться с заведующим организационным отделом администрации Сосьвинского ГО Юрием Григорьевичем Колесниченко по номеру 8-902-267-88-83. Пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Огнем уничтожено лечебное учреждение ФСИН, сгорело более 92 домов, один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. О масштабном пожаре уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.