Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Курганской области отправили гуманитарный груз для бойцов 232-й гвардейской артиллерийской бригады. Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Отправили очередной гуманитарный груз для наших ребят. Сразу в два адреса — и для военных 232-й гвардейской артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. А также для полков, в которых служат наши мобилизованные земляки», — указано в посте губернатора Курганской области.

Сообщается, что общий вес гуманитарного груза составил 20 тонн. В состав вошли продовольственные товары и предметы быта. Глава региона также добавил, что из Курганской области отправили оборудование и приспособления, который необходимы для выполнения боевых задач — квадрокоптеры, тепловизоры, масксети и бронежилеты.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский бизнесмен отправил парфюм военным из зоны СВО. Владелец местной сети, в которой продают ароматы, отправил масляные духи и дезодоранты.

Шумков заявил об отправке гуманитарного груза бойцам гвардейской артиллерийской бригады и землякам Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

Из региона отправили два десятка тонн гуманитарного груза Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»