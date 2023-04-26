Из Курганской области отправили помощь для гвардейской бригады. Фото

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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, посылки фронту
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Кургана Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Курганской области отправили гуманитарный груз для бойцов 232-й гвардейской артиллерийской бригады. Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Отправили очередной гуманитарный груз для наших ребят. Сразу в два адреса — и для военных 232-й гвардейской артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. А также для полков, в которых служат наши мобилизованные земляки», — указано в посте губернатора Курганской области.

Сообщается, что общий вес гуманитарного груза составил 20 тонн. В состав вошли продовольственные товары и предметы быта. Глава региона также добавил, что из Курганской области отправили оборудование и приспособления, который необходимы для выполнения боевых задач — квадрокоптеры, тепловизоры, масксети и бронежилеты.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский бизнесмен отправил парфюм военным из зоны СВО. Владелец местной сети, в которой продают ароматы, отправил масляные духи и дезодоранты.

Шумков заявил об отправке гуманитарного груза бойцам гвардейской артиллерийской бригады и землякам
Шумков заявил об отправке гуманитарного груза бойцам гвардейской артиллерийской бригады и землякам
Фото:
Из региона отправили два десятка тонн гуманитарного груза
Из региона отправили два десятка тонн гуманитарного груза
Фото:
Бойцам СВО отправили из Курганской области квадрокоптеры и бронежилеты
Бойцам СВО отправили из Курганской области квадрокоптеры и бронежилеты
Фото:

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Из Курганской области отправили гуманитарный груз для бойцов 232-й гвардейской артиллерийской бригады. Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Отправили очередной гуманитарный груз для наших ребят. Сразу в два адреса — и для военных 232-й гвардейской артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. А также для полков, в которых служат наши мобилизованные земляки», — указано в посте губернатора Курганской области. Сообщается, что общий вес гуманитарного груза составил 20 тонн. В состав вошли продовольственные товары и предметы быта. Глава региона также добавил, что из Курганской области отправили оборудование и приспособления, который необходимы для выполнения боевых задач — квадрокоптеры, тепловизоры, масксети и бронежилеты. Ранее URA.RU писало о том, что курганский бизнесмен отправил парфюм военным из зоны СВО. Владелец местной сети, в которой продают ароматы, отправил масляные духи и дезодоранты.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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