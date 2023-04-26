Зеленский: Си Цзиньпин поддержал продление зерновой сделки

27 апреля 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин выступил за продление зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает продление зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я проинформировал Си Цзиньпина о наших усилиях касательно морского экспорта продовольствия. Я услышал слова поддержки черноморской зерновой инициативы, (необходимости — прим. URA.RU) ее продолжения», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином. Ранее URA.RU рассказало, что соглашение по обеспечению безопасных морских коридоров по экспорту зерна было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Срок соглашения был продлен на два месяца 19 марта. Власти Турции считают, что приостановка данного договора приведет к глобальному продовольственному кризису. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия западных стран привели дальнейшую реализацию сделки к тупиковому положению. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш передал Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с просьбой о продлении соглашения. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, письмо будет рассмотрено.

Председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает продление зерновой сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я проинформировал Си Цзиньпина о наших усилиях касательно морского экспорта продовольствия. Я услышал слова поддержки черноморской зерновой инициативы, (необходимости — прим. URA.RU) ее продолжения», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином. Ранее URA.RU рассказало, что соглашение по обеспечению безопасных морских коридоров по экспорту зерна было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Срок соглашения был продлен на два месяца 19 марта. Власти Турции считают, что приостановка данного договора приведет к глобальному продовольственному кризису. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия западных стран привели дальнейшую реализацию сделки к тупиковому положению. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш передал Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с просьбой о продлении соглашения. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, письмо будет рассмотрено.