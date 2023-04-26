Жители ЯНАО чаще других россиян хотят работать вахтой

Ямал занял второе место по числу желающих работать вахтовым методом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят чаще других россиян работать вахтовым методом. Округ занял второе место в рейтинге регионов, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем — Забайкальский край (17,0%)», — говорится в сообщении.

В десятку популярных вакансий среди вахтовиков вошли специальности: водителей, инженеров-конструкторов и механиков, машинистов, технологов, начальников смены, менеджеров по продажам, инженеров по эксплуатации, ПТО и руководителей проектов. Уточняется, что возможность работать вахтой в основном рассматривают мужчины.

В 2022 году Ямал занял лидирующую позицию среди регионов по количеству запросов работы вахтовым методом. На втором месте оказалась Сахалинская область, а на третьем — Забайкальский край.