26 апреля 2023
25 апреля 2023

Жители ЯНАО чаще других россиян хотят работать вахтой

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Ямал занял второе место по числу желающих работать вахтовым методом Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят чаще других россиян работать вахтовым методом. Округ занял второе место в рейтинге регионов, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем — Забайкальский край (17,0%)», — говорится в сообщении.

В десятку популярных вакансий среди вахтовиков вошли специальности: водителей, инженеров-конструкторов и механиков, машинистов, технологов, начальников смены, менеджеров по продажам, инженеров по эксплуатации, ПТО и руководителей проектов. Уточняется, что возможность работать вахтой в основном рассматривают мужчины.

В 2022 году Ямал занял лидирующую позицию среди регионов по количеству запросов работы вахтовым методом. На втором месте оказалась Сахалинская область, а на третьем — Забайкальский край.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят чаще других россиян работать вахтовым методом. Округ занял второе место в рейтинге регионов, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru. «Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем — Забайкальский край (17,0%)», — говорится в сообщении. В десятку популярных вакансий среди вахтовиков вошли специальности: водителей, инженеров-конструкторов и механиков, машинистов, технологов, начальников смены, менеджеров по продажам, инженеров по эксплуатации, ПТО и руководителей проектов. Уточняется, что возможность работать вахтой в основном рассматривают мужчины. В 2022 году Ямал занял лидирующую позицию среди регионов по количеству запросов работы вахтовым методом. На втором месте оказалась Сахалинская область, а на третьем — Забайкальский край.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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