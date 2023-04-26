26 апреля 2023
25 апреля 2023

Власти ЯНАО переиграли экс-прокуроров при назначении омбудсмена. Инсайд

Экс-уполномоченный по правам человека в ЯНА Сак планировал, что на смену ему придет Владимир Мартынов
© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, сак анатолий, молится
Бывший омбудсмен ЯНАО Сак рассчитывал на выдвижение бывшего прокурора Мартынова Фото:

Выходец из надзорных органов, бывший уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак рассчитывал, что после выхода на пенсию сможет составить протекцию экс-заместителю окружного прокурора Владимиру Мартынову. Однако, как рассказали источники URA.RU в правительственных стркутурах, ямальские власти предпочли на посту омбудсмена лояльных управленцев людям со связями в органах.

«Сак, некогда работавший в надзорных органах, рассчитывал составить протекцию бывшему заму окружного прокурора Мартынову, уволившемуся со службы в прошлом году, и даже начал согласование кандидатуры преемника.Однако ямальское правительство переиграло прокурорских: назначив омбудсменом управленца Нестерука, чтобы освободить место для его коллеги Паршакова в заксобрании, власти показали — им важнее пристраивать лояльных чиновников, чем бывших надзорщиков с соответствующими связями», — рассказали собеседники агентства.

Редакция URA.RU попросила прокоменнтировать изложенную источниками версию в окружном правительстве. На момент публикации ответ пресс-службы не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО получил Андрей Нестерук — для этого ему пришлось сдать мандат депутата окружного заксобрания. На освободившееся место будут продвигать нынешнего главу Тазовского района Василия Паршакова.

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Выходец из надзорных органов, бывший уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак рассчитывал, что после выхода на пенсию сможет составить протекцию экс-заместителю окружного прокурора Владимиру Мартынову. Однако, как рассказали источники URA.RU в правительственных стркутурах, ямальские власти предпочли на посту омбудсмена лояльных управленцев людям со связями в органах. «Сак, некогда работавший в надзорных органах, рассчитывал составить протекцию бывшему заму окружного прокурора Мартынову, уволившемуся со службы в прошлом году, и даже начал согласование кандидатуры преемника.Однако ямальское правительство переиграло прокурорских: назначив омбудсменом управленца Нестерука, чтобы освободить место для его коллеги Паршакова в заксобрании, власти показали — им важнее пристраивать лояльных чиновников, чем бывших надзорщиков с соответствующими связями», — рассказали собеседники агентства. Редакция URA.RU попросила прокоменнтировать изложенную источниками версию в окружном правительстве. На момент публикации ответ пресс-службы не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что должность уполномоченного по правам человека в ЯНАО получил Андрей Нестерук — для этого ему пришлось сдать мандат депутата окружного заксобрания. На освободившееся место будут продвигать нынешнего главу Тазовского района Василия Паршакова.
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