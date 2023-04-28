РИАН: ВСУ отступали в Артемовске, заминировав многоэтажку

28 апреля 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Местные жители сообщили, что их выгнали украинские военные, чтобы установить мины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные выгнали жителей пятиэтажки в Артемовске для того, чтобы заминировать здание перед отступлением. Об этом рассказали эвакуированные из города мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы. Украинские войска при отступлении из Артемовска минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города жители, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы. «Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: „Можно я у вас пошумлю? Я буду минировать ваш дом“», — рассказала Татьяна Мальцева РИА Новости. Женщина заявила украинским военным, что напишет на доме о том, что он заминирован. Ее сын Олег отметил, что из дома видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону, поэтому ВСУ ожидали прихода русских солдат. При этом, несмотря на протесты жителей, украинские солдаты все равно заминировали этот дом. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры. ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.

Украинские военные выгнали жителей пятиэтажки в Артемовске для того, чтобы заминировать здание перед отступлением. Об этом рассказали эвакуированные из города мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы. Украинские войска при отступлении из Артемовска минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города жители, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы. «Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: „Можно я у вас пошумлю? Я буду минировать ваш дом“», — рассказала Татьяна Мальцева РИА Новости. Женщина заявила украинским военным, что напишет на доме о том, что он заминирован. Ее сын Олег отметил, что из дома видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону, поэтому ВСУ ожидали прихода русских солдат. При этом, несмотря на протесты жителей, украинские солдаты все равно заминировали этот дом. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры. ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.