РИАН: ВСУ отступали в Артемовске, заминировав многоэтажку

Украинские военные выгнали жителей пятиэтажки в Артемовске для того, чтобы заминировать здание перед отступлением. Об этом рассказали эвакуированные из города мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы.
Украинские войска при отступлении из Артемовска минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города жители, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы.
«Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: „Можно я у вас пошумлю? Я буду минировать ваш дом“», — рассказала Татьяна Мальцева РИА Новости.
Женщина заявила украинским военным, что напишет на доме о том, что он заминирован. Ее сын Олег отметил, что из дома видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону, поэтому ВСУ ожидали прихода русских солдат. При этом, несмотря на протесты жителей, украинские солдаты все равно заминировали этот дом.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины начали минировать и взрывать здания в Бахмуте (Артемовске) при приближении российских военных. Об этом сообщают российские военкоры. ЧВК «Вагнер» сообщала, что ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте. Отмечается, что боевики используют тактику «выжженной земли.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!