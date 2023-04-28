Какие меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами из Таежного. Фото

Погорельцам из поселка Таежный выплатят деньги за утраченный урожай

29 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Куйвашев 29 апреля провел встречу с жителями Таежного, которые остались без домов Фото: департамент информационной политики Свердловской области новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке. Погорельцам из поселка Таежный выделили более 4,5 млн рублей. Деньги пойдут на оказание материальной помощи жителям.

Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям Таежного. Там огонь оставил без жилья почти полсотни человек.

Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы.

Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи.

Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области.

Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз. Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке. Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям Таежного. Там огонь оставил без жилья почти полсотни человек. Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы. Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи. Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области. Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз. Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.