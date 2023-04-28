Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке.
Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы.
Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи.
Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области.
Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке. Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям Таежного. Там огонь оставил без жилья почти полсотни человек. Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы. Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи. Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области. Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз. Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.