28 апреля 2023

Какие меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами из Таежного. Фото

Погорельцам из поселка Таежный выплатят деньги за утраченный урожай
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев 29 апреля провел встречу с жителями Таежного, которые остались без домов
Куйвашев 29 апреля провел встречу с жителями Таежного, которые остались без домов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке.

  • Погорельцам из поселка Таежный выделили более 4,5 млн рублей. Деньги пойдут на оказание материальной помощи жителям.

  • Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям Таежного. Там огонь оставил без жилья почти полсотни человек.

  • Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы.

  • Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи.

  • Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области.

  • Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз.

Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 апреля встретился с жителями поселка Таежный, которые пострадали от мощного пожара. Он пообещал им, что их разрушенные дома будут восстановлены и выделил им средства из резервного фонда региона. В частности, пострадавшие получат деньги за утраченный урожай, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. О том, какие еще меры принял Куйвашев после встречи с погорельцами — в этой сбойке. Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям Таежного. Там огонь оставил без жилья почти полсотни человек. Жителям Таежного выплатят деньги за утраченный урожай. Многие из-за пожара потеряли овощные ямы. Детей на время восстановления домов отправят в санатории и детские лагеря. Также губернатор поручил оказать поддержку выпускникам школы. Некоторые из них собираются поступать в металлургический и медицинский колледжи. Куйвашев поручил привести в порядок дорогу до поселка Таежный. Этим займется Минтранс Свердловской области. Также он потребовал помочь в оформлении имущественных прав жителей. Отмечается, что многие живут без документов на дома со времен, когда в Таежном перестал существовать леспромхоз. Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.
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