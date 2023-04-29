РФ попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера и создателя курса «Марафон желаний» Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщили в соцсетях.
«Силовики РФ отправили поручение в ОАЭ с целью подтвердить наличие имущество Блиновской в этой стране», — пишет ТАСС в telegram-канале. Отмечается, что ее имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении Блиновской.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину. Ее отправили под домашний арест.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!