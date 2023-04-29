РФ попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской

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файл, Блиновская Елена
Силовики РФ попросили проверить имущество Блиновской в ОАЭ Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Российские правоохранительные органы направили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера и создателя курса «Марафон желаний» Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщили в соцсетях.

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«Силовики РФ отправили поручение в ОАЭ с целью подтвердить наличие имущество Блиновской в этой стране», — пишет ТАСС в telegram-канале. Отмечается, что ее имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении Блиновской.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину. Ее отправили под домашний арест.

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Российские правоохранительные органы направили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера и создателя курса «Марафон желаний» Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом сообщили в соцсетях. «Силовики РФ отправили поручение в ОАЭ с целью подтвердить наличие имущество Блиновской в этой стране», — пишет ТАСС в telegram-канале. Отмечается, что ее имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении Блиновской. Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов на сумму в 918 миллионов рублей. После задержания она полностью признала свою вину. Ее отправили под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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