Тюменские пожарные помогли спасти курганский СНТ от пожара. Видео

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
В Курганской области бушуют пожары Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Аэромобильная группировка из Тюмени приняла участие в тушении крупного пожара в СНТ «Полянка-2» в Курганской области, где бушевал большой пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Огонь успел охватить 25 строений, прежде чем с ним удалось справиться.

«Тюменские пожарные помогают тушить природные пожары в Курганской области. Сегодня аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области тушила ландшафтный пожар вблизи СНТ „Полянка-2“ около города Кургана», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» с утра пытались потушить пожар, который распространился на площади в 5 гектаров и охватил 25 строений. Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 единиц техники и 116 человек. К обеду стало известно, что огнеборцы сумели спасти оставшиеся дома.

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Аэромобильная группировка из Тюмени приняла участие в тушении крупного пожара в СНТ «Полянка-2» в Курганской области, где бушевал большой пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Огонь успел охватить 25 строений, прежде чем с ним удалось справиться. «Тюменские пожарные помогают тушить природные пожары в Курганской области. Сегодня аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области тушила ландшафтный пожар вблизи СНТ „Полянка-2“ около города Кургана», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» с утра пытались потушить пожар, который распространился на площади в 5 гектаров и охватил 25 строений. Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 единиц техники и 116 человек. К обеду стало известно, что огнеборцы сумели спасти оставшиеся дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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