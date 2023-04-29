Тюменские пожарные помогли спасти курганский СНТ от пожара. Видео

29 апреля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

В Курганской области бушуют пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Аэромобильная группировка из Тюмени приняла участие в тушении крупного пожара в СНТ «Полянка-2» в Курганской области, где бушевал большой пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Огонь успел охватить 25 строений, прежде чем с ним удалось справиться. «Тюменские пожарные помогают тушить природные пожары в Курганской области. Сегодня аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области тушила ландшафтный пожар вблизи СНТ „Полянка-2“ около города Кургана», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» с утра пытались потушить пожар, который распространился на площади в 5 гектаров и охватил 25 строений. Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 единиц техники и 116 человек. К обеду стало известно, что огнеборцы сумели спасти оставшиеся дома.

Аэромобильная группировка из Тюмени приняла участие в тушении крупного пожара в СНТ «Полянка-2» в Курганской области, где бушевал большой пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Огонь успел охватить 25 строений, прежде чем с ним удалось справиться. «Тюменские пожарные помогают тушить природные пожары в Курганской области. Сегодня аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области тушила ландшафтный пожар вблизи СНТ „Полянка-2“ около города Кургана», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» с утра пытались потушить пожар, который распространился на площади в 5 гектаров и охватил 25 строений. Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 единиц техники и 116 человек. К обеду стало известно, что огнеборцы сумели спасти оставшиеся дома.