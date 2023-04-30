Американский военный аналитик раскрыл тактику наступления ВСУ

Военный аналитик Шон Белл: Украина разделит контрнаступление на этапы

30 апреля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Украинские войска почти готовы к контрнаступлению, заявил Белл Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут действовать поэтапно во время контрнаступления и займутся в первую очередь подрывом тылового обеспечения российской армии. Такую тактику Киева раскрыл военный аналитик Шон Белл. «Контрнаступление Украины почти наверняка будет поэтапным. Это может произойти в районе сухопутного моста на юге страны <…> Первым шагом будет вывод из строя значительной части материально-технической поддержки России», — заявил Белл в эфире Sky News . Также он уточнил, что, по его наблюдениям, Киев почти закончил готовиться к боевым действиям. Ранее успешность контрнаступления ВСУ поставили под сомнение на телеканале CNN, отметив в качестве аргументов отсутствие эффекта внезапности украинской армии, превосходство российской стороны в воздухе и наличие у нее укрепленных оборонительных линий. Планы Киева также нарушат заминированные поля, которые замедлят попытку продвижения войск, о чем рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас на Украине ждут хорошей погоды для контрнаступления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут действовать поэтапно во время контрнаступления и займутся в первую очередь подрывом тылового обеспечения российской армии. Такую тактику Киева раскрыл военный аналитик Шон Белл. «Контрнаступление Украины почти наверняка будет поэтапным. Это может произойти в районе сухопутного моста на юге страны <…> Первым шагом будет вывод из строя значительной части материально-технической поддержки России», — заявил Белл в эфире Sky News. Также он уточнил, что, по его наблюдениям, Киев почти закончил готовиться к боевым действиям. Ранее успешность контрнаступления ВСУ поставили под сомнение на телеканале CNN, отметив в качестве аргументов отсутствие эффекта внезапности украинской армии, превосходство российской стороны в воздухе и наличие у нее укрепленных оборонительных линий. Планы Киева также нарушат заминированные поля, которые замедлят попытку продвижения войск, о чем рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас на Украине ждут хорошей погоды для контрнаступления.