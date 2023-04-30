Американский военный аналитик раскрыл тактику наступления ВСУ

Военный аналитик Шон Белл: Украина разделит контрнаступление на этапы
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Украинские войска почти готовы к контрнаступлению, заявил Белл Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут действовать поэтапно во время контрнаступления и займутся в первую очередь подрывом тылового обеспечения российской армии. Такую тактику Киева раскрыл военный аналитик Шон Белл.

«Контрнаступление Украины почти наверняка будет поэтапным. Это может произойти в районе сухопутного моста на юге страны <…> Первым шагом будет вывод из строя значительной части материально-технической поддержки России», — заявил Белл в эфире Sky News. Также он уточнил, что, по его наблюдениям, Киев почти закончил готовиться к боевым действиям.

Ранее успешность контрнаступления ВСУ поставили под сомнение на телеканале CNN, отметив в качестве аргументов отсутствие эффекта внезапности украинской армии, превосходство российской стороны в воздухе и наличие у нее укрепленных оборонительных линий. Планы Киева также нарушат заминированные поля, которые замедлят попытку продвижения войск, о чем рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас на Украине ждут хорошей погоды для контрнаступления.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут действовать поэтапно во время контрнаступления и займутся в первую очередь подрывом тылового обеспечения российской армии. Такую тактику Киева раскрыл военный аналитик Шон Белл. «Контрнаступление Украины почти наверняка будет поэтапным. Это может произойти в районе сухопутного моста на юге страны <…> Первым шагом будет вывод из строя значительной части материально-технической поддержки России», — заявил Белл в эфире Sky News. Также он уточнил, что, по его наблюдениям, Киев почти закончил готовиться к боевым действиям. Ранее успешность контрнаступления ВСУ поставили под сомнение на телеканале CNN, отметив в качестве аргументов отсутствие эффекта внезапности украинской армии, превосходство российской стороны в воздухе и наличие у нее укрепленных оборонительных линий. Планы Киева также нарушат заминированные поля, которые замедлят попытку продвижения войск, о чем рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас на Украине ждут хорошей погоды для контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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