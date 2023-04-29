29 апреля 2023

CNN раскрыл факторы, способные подорвать контрнаступление Украины

CNN: контрнаступление ВСУ может увязнуть в укрепленной линии обороны ВС РФ
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Отсутствие превосходства в воздухе скажется на успешности контрнаступления ВСУ, сообщает CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Успешному продвижению контрнаступления ВСУ могут помешать отсутствие внезапности действий украинской армии, эшелонированная и хорошо укрепленная оборона ВС РФ, а также наличие превосходства в воздухе со стороны российской авиации. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Отсутствие внезапности атакующих действий и превосходства в воздухе, а также хорошо укрепленная линия обороны российской армии могут сказаться на успешности украинского наступления», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что ВС РФ все последние месяцы были заняты обустройством линии обороны, которая состоит из множества траншей, противотанковых рвов и заграждений, что неминуемо задержит украинское наступление. Кроме того, полный контроль российской авиации лишит ВСУ помощи с воздуха, а фактор внезапности будет отсутствовать, так как контрнаступление ВСУ ожидается все последние месяцы, заключил автор.

Ранее одной из проблем украинской армии также называлась и измотанность солдат. Этот станет сдерживающим фактором в будущем наступлении. Положение на фронте таково, что ВСУ могут оказаться в окружении практически сразу после начала активных действий.

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Успешному продвижению контрнаступления ВСУ могут помешать отсутствие внезапности действий украинской армии, эшелонированная и хорошо укрепленная оборона ВС РФ, а также наличие превосходства в воздухе со стороны российской авиации. Об этом сообщает телеканал CNN. «Отсутствие внезапности атакующих действий и превосходства в воздухе, а также хорошо укрепленная линия обороны российской армии могут сказаться на успешности украинского наступления», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что ВС РФ все последние месяцы были заняты обустройством линии обороны, которая состоит из множества траншей, противотанковых рвов и заграждений, что неминуемо задержит украинское наступление. Кроме того, полный контроль российской авиации лишит ВСУ помощи с воздуха, а фактор внезапности будет отсутствовать, так как контрнаступление ВСУ ожидается все последние месяцы, заключил автор. Ранее одной из проблем украинской армии также называлась и измотанность солдат. Этот станет сдерживающим фактором в будущем наступлении. Положение на фронте таково, что ВСУ могут оказаться в окружении практически сразу после начала активных действий.
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