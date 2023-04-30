РИАН: ВСУ в Артемовске резко изменили тактику после применения ВКС авиабомб

01 мая 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Бои за Бахмут ведутся с августа прошлого года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Формирования армии Украины в Бахмуте (Артемовск) резко поменяли тактику после применения Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации планирующих бомб. До этого момента украинские солдаты оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвалах размещали склады и штабы, пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «После удара авиабомбами типа ФАБ-500 <…> украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу армии Украины пришлось изменить тактику. Сейчас украинские военные делают упор <…> на квадрокоптеры. Высотки также продолжают задействовать, только на крышах размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые передают информацию о передвижении наших подразделений в черте города», — рассказал Алексей Леонков в интервью РИА Новости. Ранее 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и полетели в сторону Украины, чтобы нанести упреждающий удар по военным украинским объектам. По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, сражение за этот город должно стать переломным моментом в русско-украинском конфликте из-за больших военных потерь Киева. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы заняли 58 тысяч квадратных метра территории Бахмута, а под контролем ВСУ остается 2,9 квадратных километра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Формирования армии Украины в Бахмуте (Артемовск) резко поменяли тактику после применения Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации планирующих бомб. До этого момента украинские солдаты оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвалах размещали склады и штабы, пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «После удара авиабомбами типа ФАБ-500 <…> украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу армии Украины пришлось изменить тактику. Сейчас украинские военные делают упор <…> на квадрокоптеры. Высотки также продолжают задействовать, только на крышах размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые передают информацию о передвижении наших подразделений в черте города», — рассказал Алексей Леонков в интервью РИА Новости. Ранее 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и полетели в сторону Украины, чтобы нанести упреждающий удар по военным украинским объектам. По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, сражение за этот город должно стать переломным моментом в русско-украинском конфликте из-за больших военных потерь Киева. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы заняли 58 тысяч квадратных метра территории Бахмута, а под контролем ВСУ остается 2,9 квадратных километра.