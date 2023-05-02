ФНС приостановила операции по счетам блогера Оксаны Самойловой

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Приостановлены операции ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл», принадлежащих Самойловой Фото:

Налоговая служба приостановила операции по счетам модели и блогера Оксаны Самойловой. Ранее жену рэпера Джигана внесли в черный список инфоцыган.

Как передает «112», приостановлены операции ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл», принадлежащих Самойловой. Самойлова стала одной из списка блогеров-милионников, кто попал под пристальное внимание налоговиков. Ранее ФНС высказала претензии к работе Валерии Чекалиной (Лерчека), Елены Блиновской, которой грозит арест, и Александры Митрошиной. Также проверяется бизнес Ксении Бородиной.

Как ранее сообщало URA.RU, Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год, передавало агентство Baza.

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Налоговая служба приостановила операции по счетам модели и блогера Оксаны Самойловой. Ранее жену рэпера Джигана внесли в черный список инфоцыган. Как передает «112», приостановлены операции ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл», принадлежащих Самойловой. Самойлова стала одной из списка блогеров-милионников, кто попал под пристальное внимание налоговиков. Ранее ФНС высказала претензии к работе Валерии Чекалиной (Лерчека), Елены Блиновской, которой грозит арест, и Александры Митрошиной. Также проверяется бизнес Ксении Бородиной. Как ранее сообщало URA.RU, Федеральная налоговая служба создала специальный отдел для проверки блогеров. Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год, передавало агентство Baza.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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