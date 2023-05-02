Учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени продается действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей (около 2 миллиардов долларов по курсу Центробанка РФ — прим. URA.RU). Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Продаю наркологическую клинику, которая находится по адресу Авторемонтная,18в. Площадь помещения 290 квадратных метров. Ее цена — 26 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, в клинике имеются: кабинет врача, процедурная, дневной стационар на 10 мест, два туалета и душа, комната для персонала. Все учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.

Ранее в Тюмени на продажу был выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 1,8 миллионов долларов. В доме был сделан дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро.