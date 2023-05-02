02 мая 2023

В Тюмени продают наркологическую клинику за 2 миллиарда долларов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника "Свобода". Екатеринбург, натрия хлорид, ковров дмитрий
Учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией Фото:

В Тюмени продается действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей (около 2 миллиардов долларов по курсу Центробанка РФ — прим. URA.RU). Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Продаю наркологическую клинику, которая находится по адресу Авторемонтная,18в. Площадь помещения 290 квадратных метров. Ее цена — 26 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, в клинике имеются: кабинет врача, процедурная, дневной стационар на 10 мест, два туалета и душа, комната для персонала. Все учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.

Ранее в Тюмени на продажу был выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 1,8 миллионов долларов. В доме был сделан дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро.

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В Тюмени продается действующий медицинский центр с лицензией наркологического профиля стоимостью в 26 миллионов рублей (около 2 миллиардов долларов по курсу Центробанка РФ — прим. URA.RU). Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Продаю наркологическую клинику, которая находится по адресу Авторемонтная,18в. Площадь помещения 290 квадратных метров. Ее цена — 26 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, в клинике имеются: кабинет врача, процедурная, дневной стационар на 10 мест, два туалета и душа, комната для персонала. Все учреждение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией. Ранее в Тюмени на продажу был выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 1,8 миллионов долларов. В доме был сделан дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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