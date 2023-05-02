Тюменские предприниматели массово избавляются от бизнеса, построенного на детях

За последний месяц на доске объявлений появилось более десятка новых предложений с продажей готового бизнеса Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бизнесмены из Тюмени стали массово избавляться от частных детских садов, досуговых центров и игровых комнат. За апрель 2023 года опубликовано больше десятка объявлений о продаже такого бизнеса, сообщает доска объявлений Avito.

«Продается действующий бизнес (2 в одном) — детский сад и детский центр — выгодный стартап с большими перспективами роста. Детский сад позволяет одновременно принять до 45 детей. Договор стоит 21 000 руб./мес., таким образом, максимальная выручка составит 945 000 руб. в месяц», — говорится в одном из многочисленных объявлений.

Владелец собственного досугового центра на правах анонимности рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии тюменского рынка в этой сфере. «Частные сады содержать невыгодно. К ним у проверяющих сторон очень много вопросов. Плюс дети дошкольного возраста часто и много болеют, предприниматели вынуждены терять в деньгах. И хотя стоимость посещений начинается от нескольких десятков тысяч рублей в месяц, этого не хватает, чтобы оплачивать аренду, зарплаты воспитателям, покупать инвентарь, продукты и прочее. Предприниматель почти на этом ничего и не зарабатывает», — делится собеседник агентства.

Что касается досуговых центров, то, по словам собеседника, этот бизнес имеет сезонный характер. Например, в дни школьных каникул, особенно летних, классы почти пустуют. «Лето в этой сфере всегда простой. Дети в основном разъезжаются. Конечно, в центрах начали вводить лагерные смены, но кому захочется сидеть за партой летом?», — добавляет бизнесмен.