Инвестор, создающий производство на курганской «Рублевке», судится с липецкой компанией из-за долгов

Курганский инвестор судится с компанией из Липецка из-за долгов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская компания «Бентизол», которая занимается созданием нового производства в Кетовском округе (также называется «курганской Рублевкой»), требует с компании «Теплострой» из Липецкой области более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО „Бентизол“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „Теплострой“ о взыскании задолженности за поставленную продукцию по договору поставки в размере 3 079 280 рублей, неустойки с 25.08.2022 по 07.04.2023 в размере 482 933 рублей. <…> расходов по оплате государственной пошлины в размере 40 811 рублей», — указано в определении суда. Следующее заседание назначено на 25 мая 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что компания «Бентизол» совместно с предприятием «Бентонит Кургана» создадут в Кетовском округе новое производство. Запуск крупного инвестпроекта позволит привлечь до 300 новых сотрудников. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что правительство региона поможет развитию бизнеса с покупкой оборудования для промышленной площадки.