Из-за сильного пожара в Тюмени на Салаирском тракте перекрыли движение. Произошло возгорание растительности вблизи дачных участков. URA.RU ведет трансляцию с места событий
16:38 03.05.2023 В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что площадь возгорания составляет около 10 гектаров. На месте работают 26 спасателей и 12 единиц техники. К тушению пожара также присоединились специалисты Авиалесохраны.
16:27 03.05.2023 Телеведущий Игорь Жариков чуть не пострадал во время освещения пожара
16:22 03.05.2023 Официальных комментариев от МЧС по поводу пожара на Салаирском тракте пока не поступало
16:21 03.05.2023 Корреспондент с места событий сообщает, что к месту пожара подъехала скорая
16:17 03.05.2023 Сотрудники ГИБДД по Тюменской области направляют автомобили в объезд опасного участка Салаирского тракта
16:04 Пожарные обнаружили еще один пожар в поселке Винзили. Угрозу распространения пожара устранили. Официальный комментарий МЧС по Тюменской области: «Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня — пострадавших нет».
15:59 03.05.2023 (15:58) ГИБДД частично перекрыла Салаирский тракт. Движение ведется в реверсивном режиме
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