02 мая 2023

На Салаирском тракте под Тюменью горит лес рядом с дачами. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на территории стройки в Екатерининском парке. Екатеринбург, дым, дерево горит, возгорание, последствие пожара
В Тюмени горят дачи на Салаирском тракте Фото:

Из-за сильного пожара в Тюмени на Салаирском тракте перекрыли движение. Произошло возгорание растительности вблизи дачных участков. URA.RU ведет трансляцию с места событий

16:38 03.05.2023 В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что площадь возгорания составляет около 10 гектаров. На месте работают 26 спасателей и 12 единиц техники. К тушению пожара также присоединились специалисты Авиалесохраны.

16:27 03.05.2023 Телеведущий Игорь Жариков чуть не пострадал во время освещения пожара

16:22 03.05.2023 Официальных комментариев от МЧС по поводу пожара на Салаирском тракте пока не поступало

16:21 03.05.2023 Корреспондент с места событий сообщает, что к месту пожара подъехала скорая

16:17 03.05.2023 Сотрудники ГИБДД по Тюменской области направляют автомобили в объезд опасного участка Салаирского тракта

Фотографии от очевидцев
Фотографии от очевидцев
Фото:

16:04 Пожарные обнаружили еще один пожар в поселке Винзили. Угрозу распространения пожара устранили. Официальный комментарий МЧС по Тюменской области: «Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня — пострадавших нет».

15:59 03.05.2023 (15:58) ГИБДД частично перекрыла Салаирский тракт. Движение ведется в реверсивном режиме

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Из-за сильного пожара в Тюмени на Салаирском тракте перекрыли движение. Произошло возгорание растительности вблизи дачных участков. URA.RU ведет трансляцию с места событий 16:38 03.05.2023 В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что площадь возгорания составляет около 10 гектаров. На месте работают 26 спасателей и 12 единиц техники. К тушению пожара также присоединились специалисты Авиалесохраны. 16:27 03.05.2023 Телеведущий Игорь Жариков чуть не пострадал во время освещения пожара 16:22 03.05.2023 Официальных комментариев от МЧС по поводу пожара на Салаирском тракте пока не поступало 16:21 03.05.2023 Корреспондент с места событий сообщает, что к месту пожара подъехала скорая 16:17 03.05.2023 Сотрудники ГИБДД по Тюменской области направляют автомобили в объезд опасного участка Салаирского тракта 16:04 Пожарные обнаружили еще один пожар в поселке Винзили. Угрозу распространения пожара устранили. Официальный комментарий МЧС по Тюменской области: «Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня — пострадавших нет». 15:59 03.05.2023 (15:58) ГИБДД частично перекрыла Салаирский тракт. Движение ведется в реверсивном режиме .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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