В Тюмени горят дачи на Салаирском тракте Фото: Московец Илья © URA.RU

Из-за сильного пожара в Тюмени на Салаирском тракте перекрыли движение. Произошло возгорание растительности вблизи дачных участков. URA.RU ведет трансляцию с места событий

16:38 В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что площадь возгорания составляет около 10 гектаров. На месте работают 26 спасателей и 12 единиц техники. К тушению пожара также присоединились специалисты Авиалесохраны.

16:27 Телеведущий Игорь Жариков чуть не пострадал во время освещения пожара

16:22 Официальных комментариев от МЧС по поводу пожара на Салаирском тракте пока не поступало

16:21 Корреспондент с места событий сообщает, что к месту пожара подъехала скорая

16:17 Сотрудники ГИБДД по Тюменской области направляют автомобили в объезд опасного участка Салаирского тракта

Фотографии от очевидцев Фото: Авто Тюмень ДТП

16:04 Пожарные обнаружили еще один пожар в поселке Винзили. Угрозу распространения пожара устранили. Официальный комментарий МЧС по Тюменской области: «Огонь охватил траву (на площади 15 га), также повреждены две хозяйственных постройки (предварительная площадь 60 квадратных метров). Пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня — пострадавших нет».

15:59 (15:58) ГИБДД частично перекрыла Салаирский тракт. Движение ведется в реверсивном режиме

.