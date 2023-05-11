Власти ЯНАО оплатят жилье приезжим работникам культуры

Власти Салехарда (ЯНАО) будут оплачивать половину стоимости аренды жилья приезжим в город специалистам в сфере культуры и молодежной политики. Как сообщается в документах на сайте администрации, меру поддержки вводят для того, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры.
«Для привлечения квалифицированных кадров городская дума Салехарда решает установить дополнительную меру социальной поддержки работников сферы культуры, молодежной политики — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой жилых помещений для их собственного проживания», — говорится в документе. Власти будут оплачивать 50% от суммы аренды жилья, но не более 15 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда ввели подобную меру поддержки для учителей. Им также оплачивают 50% от стоимости аренды жилья.
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