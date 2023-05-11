11 мая 2023
10 мая 2023

Власти ЯНАО оплатят жилье приезжим работникам культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновница, заседание, женские руки
В Салехарде вводят меру поддержку для специалистов культуры и молодежной политики Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) будут оплачивать половину стоимости аренды жилья приезжим в город специалистам в сфере культуры и молодежной политики. Как сообщается в документах на сайте администрации, меру поддержки вводят для того, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры.

«Для привлечения квалифицированных кадров городская дума Салехарда решает установить дополнительную меру социальной поддержки работников сферы культуры, молодежной политики — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой жилых помещений для их собственного проживания», — говорится в документе. Власти будут оплачивать 50% от суммы аренды жилья, но не более 15 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда ввели подобную меру поддержки для учителей. Им также оплачивают 50% от стоимости аренды жилья.

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Власти Салехарда (ЯНАО) будут оплачивать половину стоимости аренды жилья приезжим в город специалистам в сфере культуры и молодежной политики. Как сообщается в документах на сайте администрации, меру поддержки вводят для того, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры. «Для привлечения квалифицированных кадров городская дума Салехарда решает установить дополнительную меру социальной поддержки работников сферы культуры, молодежной политики — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой жилых помещений для их собственного проживания», — говорится в документе. Власти будут оплачивать 50% от суммы аренды жилья, но не более 15 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда ввели подобную меру поддержки для учителей. Им также оплачивают 50% от стоимости аренды жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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