Власти ЯНАО оплатят жилье приезжим работникам культуры

12 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Салехарде вводят меру поддержку для специалистов культуры и молодежной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Салехарда (ЯНАО) будут оплачивать половину стоимости аренды жилья приезжим в город специалистам в сфере культуры и молодежной политики. Как сообщается в документах на сайте администрации, меру поддержки вводят для того, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры. «Для привлечения квалифицированных кадров городская дума Салехарда решает установить дополнительную меру социальной поддержки работников сферы культуры, молодежной политики — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой жилых помещений для их собственного проживания», — говорится в документе. Власти будут оплачивать 50% от суммы аренды жилья, но не более 15 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда ввели подобную меру поддержки для учителей. Им также оплачивают 50% от стоимости аренды жилья.

Власти Салехарда (ЯНАО) будут оплачивать половину стоимости аренды жилья приезжим в город специалистам в сфере культуры и молодежной политики. Как сообщается в документах на сайте администрации, меру поддержки вводят для того, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры. «Для привлечения квалифицированных кадров городская дума Салехарда решает установить дополнительную меру социальной поддержки работников сферы культуры, молодежной политики — ежемесячную выплату на возмещение части затрат, связанных с арендой жилых помещений для их собственного проживания», — говорится в документе. Власти будут оплачивать 50% от суммы аренды жилья, но не более 15 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда ввели подобную меру поддержки для учителей. Им также оплачивают 50% от стоимости аренды жилья.