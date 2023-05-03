Генерал раскрыл, откуда прилетели беспилотники в Кремль

Украинские беспилотники, атаковавшие Кремль, могли быть запущены донбасскими беженцами с территории Москвы или Подмосковья. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.
«Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры», — ответил Липовой на вопрос о происхождения беспилотников «Национальной службе новостей».
Он уточнил, что сейчас проводятся проверки систем ПВО в преддверии Парада Победы 9 мая. Липовой добавил, что киевскому режиму стоит ждать ответа от Москвы.
Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не знает о беспилотниках.
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