Генерал раскрыл, откуда прилетели беспилотники в Кремль

Генерал-майор Липовой: украинские беспилотники запустили беженцы из Донбасса в Москве
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БПЛА, которыми атаковали Кремль, были запущены украинскими беженцами в Москве, заявил Сергей Липовой Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украинские беспилотники, атаковавшие Кремль, могли быть запущены донбасскими беженцами с территории Москвы или Подмосковья. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.

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Что известно о попытке покушения на Путина и атаке украинских беспилотников на Кремль

«Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры», — ответил Липовой на вопрос о происхождения беспилотников «Национальной службе новостей».

Он уточнил, что сейчас проводятся проверки систем ПВО в преддверии Парада Победы 9 мая. Липовой добавил, что киевскому режиму стоит ждать ответа от Москвы.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не знает о беспилотниках.

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Украинские беспилотники, атаковавшие Кремль, могли быть запущены донбасскими беженцами с территории Москвы или Подмосковья. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой. «Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры», — ответил Липовой на вопрос о происхождения беспилотников «Национальной службе новостей». Он уточнил, что сейчас проводятся проверки систем ПВО в преддверии Парада Победы 9 мая. Липовой добавил, что киевскому режиму стоит ждать ответа от Москвы. Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не знает о беспилотниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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