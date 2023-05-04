Что известно о взрывах в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая. Фото, видео

04 мая 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Киева, Одессы и других частях Украины в ночь на 4 мая были слышны взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Из онлайн карт следует, что взрывы зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях и других территориях.

следует, что взрывы зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях и других территориях. В Киеве после взрыва работает ПВО. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинские СМИ подчеркивают, что взрывы слышны в центральной и восточной частях страны. Проходят сообщения о нескольких взрывах в Одессе. По предварительной версии проходит атака с применением БПЛА-камикадзе «Герань-2». Над городом велась работа ПВО, передает украинское СМИ «Думская».

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку террористической акцией. Также он подчеркнул, что сам российский лидер Владимир Путин не пострадал. Украина также неоднократно атаковала российские территории при помощи дронов. В Киеве и Одессе сообщают о взрывах Фото: telegram-канал «Типичная Одесса»

На территории Киева, Одессы и других частях Украины в ночь на 4 мая были слышны взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку террористической акцией. Также он подчеркнул, что сам российский лидер Владимир Путин не пострадал. Украина также неоднократно атаковала российские территории при помощи дронов.