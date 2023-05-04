На территории Киева, Одессы и других частях Украины в ночь на 4 мая были слышны взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Из онлайн карт следует, что взрывы зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях и других территориях.
В Киеве после взрыва работает ПВО. Об этом сообщает «Страна.ua».
Украинские СМИ подчеркивают, что взрывы слышны в центральной и восточной частях страны. Проходят сообщения о нескольких взрывах в Одессе. По предварительной версии проходит атака с применением БПЛА-камикадзе «Герань-2». Над городом велась работа ПВО, передает украинское СМИ «Думская».
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку террористической акцией. Также он подчеркнул, что сам российский лидер Владимир Путин не пострадал. Украина также неоднократно атаковала российские территории при помощи дронов.
На территории Киева, Одессы и других частях Украины в ночь на 4 мая были слышны взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку террористической акцией. Также он подчеркнул, что сам российский лидер Владимир Путин не пострадал. Украина также неоднократно атаковала российские территории при помощи дронов.