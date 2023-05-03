03 мая 2023

Власти курганского города приняли решение по салюту в честь 9 Мая

В Шадринске в День Победы не будет праздничного салюта
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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, триколор, флаг россии, салют победы
В Шадринске на 9 Мая отменили праздничный салют и изменили программу Фото:
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В Шадринске Курганской области отменили салют в честь Дня Победы. Кроме этого, будет изменена программа самого праздника 9 Мая. Об этом сообщил глава города Антон Мокан в своем telegram-канале.

«Повышенные меры безопасности и общая обстановка требуют от нас поменять привычную программу Дня Победы. Перевести мероприятия на иные площадки и в другие форматы. Но и есть и то, что мы сделаем по зову сердца, откажемся от салюта», — написал мэр Шадринска. Он добавил, что деньги, которые могли бы потратить на праздничный фейерверк, отправят бойцам в зону СВО.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют. Подобное решение приняли и власти Копейска в Челябинской области. В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы.

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В Шадринске Курганской области отменили салют в честь Дня Победы. Кроме этого, будет изменена программа самого праздника 9 Мая. Об этом сообщил глава города Антон Мокан в своем telegram-канале. «Повышенные меры безопасности и общая обстановка требуют от нас поменять привычную программу Дня Победы. Перевести мероприятия на иные площадки и в другие форматы. Но и есть и то, что мы сделаем по зову сердца, откажемся от салюта», — написал мэр Шадринска. Он добавил, что деньги, которые могли бы потратить на праздничный фейерверк, отправят бойцам в зону СВО. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют. Подобное решение приняли и власти Копейска в Челябинской области. В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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