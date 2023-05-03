Власти курганского города приняли решение по салюту в честь 9 Мая

В Шадринске Курганской области отменили салют в честь Дня Победы. Кроме этого, будет изменена программа самого праздника 9 Мая. Об этом сообщил глава города Антон Мокан в своем telegram-канале.
«Повышенные меры безопасности и общая обстановка требуют от нас поменять привычную программу Дня Победы. Перевести мероприятия на иные площадки и в другие форматы. Но и есть и то, что мы сделаем по зову сердца, откажемся от салюта», — написал мэр Шадринска. Он добавил, что деньги, которые могли бы потратить на праздничный фейерверк, отправят бойцам в зону СВО.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Также отменен традиционный салют. Подобное решение приняли и власти Копейска в Челябинской области. В Екатеринбурге сократили количество салютов на День Победы.
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