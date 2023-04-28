28 апреля 2023

В Сургуте 9 мая отменили массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Сургут, бессмертный полк, город сургут, день победы, 9 мая
В Сургуте отказались от проведения массовых мероприятий в День Победы Фото:

В Сургуте (ХМАО) в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Как сообщил глава Андрей Филатов, также отменен традиционный салют.

«Провели оргкомитет и приняли решение, что традиционные массовые мероприятия к 9 мая в Сургуте в этом году проводиться не будут. Это решение не только Сургута, но и региона в целом. Таким образом мы хотим подчеркнуть солидарность с теми территориями, где условия близости боевых действий не позволяют в принципе проводить уличных мероприятий», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

В городе состоятся молодежный автопробег, установка танка Т-62, выступления артистов. К Вечному огню на Мемориале Славы возложат венки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий.

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В Сургуте (ХМАО) в День Победы не будут проводиться массовые мероприятия. Как сообщил глава Андрей Филатов, также отменен традиционный салют. «Провели оргкомитет и приняли решение, что традиционные массовые мероприятия к 9 мая в Сургуте в этом году проводиться не будут. Это решение не только Сургута, но и региона в целом. Таким образом мы хотим подчеркнуть солидарность с теми территориями, где условия близости боевых действий не позволяют в принципе проводить уличных мероприятий», — рассказал мэр в своем telegram-канале. В городе состоятся молодежный автопробег, установка танка Т-62, выступления артистов. К Вечному огню на Мемориале Славы возложат венки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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