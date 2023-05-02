Курганские разведчики из зоны СВО попросили Шумкова прислать машину на фронт

02 мая 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову за помощью Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил командир одного из взводов артиллерийской разведки. «Мы находимся в Запорожской области. Нас тут несколько человек из Кургана. Я работаю на бронемашине „Тигр“, но с ней не совсем удобно вести разведку, так как это очень большая машина. Нам нужен пикап или „Нива“. На них удобнее ездить в разведку, они более проходимые. Просим губернатора Вадима Шумкова оказать нам помощь в предоставлении автомобиля», — обратился курганский боец. Ранее URA.RU писало, что военные из группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам. Бойцы поблагодарили их за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем и передал ему машину в зону СВО. Вместе с ней на передовую отправили гуманитарный груз. В него вошли квадрокоптер, тепловизор, бензопилы, продукты питания, спальники и бронежилеты.

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил командир одного из взводов артиллерийской разведки. «Мы находимся в Запорожской области. Нас тут несколько человек из Кургана. Я работаю на бронемашине „Тигр“, но с ней не совсем удобно вести разведку, так как это очень большая машина. Нам нужен пикап или „Нива“. На них удобнее ездить в разведку, они более проходимые. Просим губернатора Вадима Шумкова оказать нам помощь в предоставлении автомобиля», — обратился курганский боец. Ранее URA.RU писало, что военные из группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам. Бойцы поблагодарили их за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем и передал ему машину в зону СВО. Вместе с ней на передовую отправили гуманитарный груз. В него вошли квадрокоптер, тепловизор, бензопилы, продукты питания, спальники и бронежилеты.