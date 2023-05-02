Курганские разведчики из зоны СВО попросили Шумкова прислать машину на фронт

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Разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову за помощью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил командир одного из взводов артиллерийской разведки.

«Мы находимся в Запорожской области. Нас тут несколько человек из Кургана. Я работаю на бронемашине „Тигр“, но с ней не совсем удобно вести разведку, так как это очень большая машина. Нам нужен пикап или „Нива“. На них удобнее ездить в разведку, они более проходимые. Просим губернатора Вадима Шумкова оказать нам помощь в предоставлении автомобиля», — обратился курганский боец.

Ранее URA.RU писало, что военные из группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам. Бойцы поблагодарили их за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем и передал ему машину в зону СВО. Вместе с ней на передовую отправили гуманитарный груз. В него вошли квадрокоптер, тепловизор, бензопилы, продукты питания, спальники и бронежилеты.

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Военнослужащие из Курганской области, участвующие в спецоперации на Украине, обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил командир одного из взводов артиллерийской разведки. «Мы находимся в Запорожской области. Нас тут несколько человек из Кургана. Я работаю на бронемашине „Тигр“, но с ней не совсем удобно вести разведку, так как это очень большая машина. Нам нужен пикап или „Нива“. На них удобнее ездить в разведку, они более проходимые. Просим губернатора Вадима Шумкова оказать нам помощь в предоставлении автомобиля», — обратился курганский боец. Ранее URA.RU писало, что военные из группировки «Отважные» обратились к курганским чиновникам. Бойцы поблагодарили их за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что губернатор Шумков встретился с мобилизованным курганцем и передал ему машину в зону СВО. Вместе с ней на передовую отправили гуманитарный груз. В него вошли квадрокоптер, тепловизор, бензопилы, продукты питания, спальники и бронежилеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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