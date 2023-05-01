Курганские бойцы, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили главу Каргапольского округа и местных жителей за гуманитарный груз с тепловизорами, грязевой резиной и продуктами питания. Видео с обращением военнослужащих опубликовано в соцсети.
«Отдельное спасибо бы хотелось сказать главе Каргапольского округа [Евгению Ленкову],который после нашего визита к нему не остался равнодушным, поддержал наши пожелания и курировал данную гуманитарную помощь. В частности, тепловизоры и грязевую резину», — сказал один из бойцов. Видеообращение было опубликовано в группе администрации Каргапольского округа в соцсети «ВКонтакте».
Также военнослужащие поблагодарили за помощь в гуманитарной помощи жителей Каргапольского округа. Бойцы отметили, что с поддержкой земляков они обязательно добьются победы над врагом.
Ранее URA.RU писало, что курганские разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову за помощью. Военные попросили главу региона прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. До этого сообщалось, что правительство Курганской области совместно с бизнесмена неоднократно отправляли на передовую автомобили УАЗ.
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