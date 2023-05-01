Военные из-зоны СВО обратились к главе курганского округа. Видео

02 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Курганские военные поблагодарили земляков за тепловизоры и колеса для машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские бойцы, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили главу Каргапольского округа и местных жителей за гуманитарный груз с тепловизорами, грязевой резиной и продуктами питания. Видео с обращением военнослужащих опубликовано в соцсети. «Отдельное спасибо бы хотелось сказать главе Каргапольского округа [Евгению Ленкову],который после нашего визита к нему не остался равнодушным, поддержал наши пожелания и курировал данную гуманитарную помощь. В частности, тепловизоры и грязевую резину», — сказал один из бойцов. Видеообращение было опубликовано в группе администрации Каргапольского округа в соцсети «ВКонтакте». Также военнослужащие поблагодарили за помощь в гуманитарной помощи жителей Каргапольского округа. Бойцы отметили, что с поддержкой земляков они обязательно добьются победы над врагом. Ранее URA.RU писало, что курганские разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову за помощью. Военные попросили главу региона прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. До этого сообщалось, что правительство Курганской области совместно с бизнесмена неоднократно отправляли на передовую автомобили УАЗ.

Курганские бойцы, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили главу Каргапольского округа и местных жителей за гуманитарный груз с тепловизорами, грязевой резиной и продуктами питания. Видео с обращением военнослужащих опубликовано в соцсети. «Отдельное спасибо бы хотелось сказать главе Каргапольского округа [Евгению Ленкову],который после нашего визита к нему не остался равнодушным, поддержал наши пожелания и курировал данную гуманитарную помощь. В частности, тепловизоры и грязевую резину», — сказал один из бойцов. Видеообращение было опубликовано в группе администрации Каргапольского округа в соцсети «ВКонтакте». Также военнослужащие поблагодарили за помощь в гуманитарной помощи жителей Каргапольского округа. Бойцы отметили, что с поддержкой земляков они обязательно добьются победы над врагом. Ранее URA.RU писало, что курганские разведчики из зоны СВО обратились к губернатору Шумкову за помощью. Военные попросили главу региона прислать им на фронт машину для выполнения боевых задач. До этого сообщалось, что правительство Курганской области совместно с бизнесмена неоднократно отправляли на передовую автомобили УАЗ.