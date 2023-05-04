Тюменские власти раскрыли, сколько денег получат ветераны

Ко Дню Победы ветераны, проживающие в Тюменской области, получат выплаты на общую сумму более 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте социального развития региона. Выплаты получат более 45 тысяч человек.
«В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат традиционные единовременные выплаты ко Дню Победы. Решение об оказании единовременной финансовой помощи принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Поддержку на сумму более 130 миллионов рублей получат свыше 45 тысяч человек», — сообщили в telegram-канале департамента.
Согласно постановлению властей:
- 10 тысяч рублей получат участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак, а также награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;
- 5 тысяч рублей выплатят награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны, тыловикам, детям погибших и тем, кто родился до 31 декабря 1931 года;
- 2 тысячи рублей получат тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.
Ранее URA.RU писало, о мероприятиях, которые пройдут 9 мая в Тюмени. В День Победы по центральным улицам города пройдет парад военной техники, а также впервые состоится праздничный парад катамаранов.
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