От силовых состязаний до парада катамаранов — как в Тюмени пройдут праздничные выходные

Афиша мероприятий в Тюмени на 6- 9 мая

05 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Несмотря на отмену части мероприятий, в Тюмени будет организована насыщенная программа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В праздничные выходные в Тюмени ожидается разнообразная программа. От демонстрации боевой техники и силовых состязаний до парада катамаранов, впервые организованном в этом году. Все самые интересные события в Тюмени на эти дни — в афише URA.RU. В субботу, 6 мая состоится концерт на площади Тюменского технопарка. В рамках мероприятия пройдет митинг и открытие «Мотосезона-2023». В конце тюменцы увидят демонстрацию военной техники в рамках акции «Бессмертный полк». На площади 400-летия Тюмени в арт-пространстве «Время Побед» пройдут мастер-классы встречи, лектории и тематические мероприятия. Там же будет установлен экран, на котором жители города смогут посмотреть любимые патриотические фильмы. 7 мая тюменцам предлагают с автобусной экскурсией «Град. Столица. Город» отправиться в Тобольск. Экскурсанты увидят величественные храмы Абалакского мужского монастыря и список чудотворной иконы Абалакской Божией Матери, совершат прогулку по территории Тобольского Кремля, посетят музеи Сибирской каторги и ссылки и Семьи Императора Николая II. Кроме того, в тур включена трассовая экскурсия Тюмень — Тобольск, обзорная экскурсия по Тобольску и обед. 8 мая на площади Конторы пароходства тюменцы смогут принять участие в силовых состязаниях. Цель участников соревнования: отжаться 28490 раз за каждый день под мирным небом. Основные праздничные мероприятия в Тюмени состоятся 9 мая. С 10 утра по центральным улицам города пройдет парад военной техники. Закончится движение колонны в 12 часов. В 11:00 курсанты военного вуза ТВВИКУ произведут салют из стрелкового оружия. С 12 до 14 часов на площади у технопарка тюменцы увидят выступление бойцов и военного оркестра ТВВИКУ. Учащиеся продемонстрируют строевые упражнения с оружием под маршевую музыку. В исполнении оркестра прозвучат песни военных лет. Во дворце культуры «Нефтяник» и в Тюменском театре кукол покажут патриотические спектакли. На постановки «Осколки от войны» и «Солдатская краюха» горожане смогут сходить в 14, 15 и 18 часов. С 15 до 19 часов в Тюмени впервые пройдет праздничный парад катамаранов. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести. Действо можно будет наблюдать с набережной или моста Влюбленных. В 18:55 состоится акция «Всероссийская минута молчания». В этом году власти отменили традиционный праздничный салют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В праздничные выходные в Тюмени ожидается разнообразная программа. От демонстрации боевой техники и силовых состязаний до парада катамаранов, впервые организованном в этом году. Все самые интересные события в Тюмени на эти дни — в афише URA.RU. В субботу, 6 мая состоится концерт на площади Тюменского технопарка. В рамках мероприятия пройдет митинг и открытие «Мотосезона-2023». В конце тюменцы увидят демонстрацию военной техники в рамках акции «Бессмертный полк». На площади 400-летия Тюмени в арт-пространстве «Время Побед» пройдут мастер-классы встречи, лектории и тематические мероприятия. Там же будет установлен экран, на котором жители города смогут посмотреть любимые патриотические фильмы. 7 мая тюменцам предлагают с автобусной экскурсией «Град. Столица. Город» отправиться в Тобольск. Экскурсанты увидят величественные храмы Абалакского мужского монастыря и список чудотворной иконы Абалакской Божией Матери, совершат прогулку по территории Тобольского Кремля, посетят музеи Сибирской каторги и ссылки и Семьи Императора Николая II. Кроме того, в тур включена трассовая экскурсия Тюмень — Тобольск, обзорная экскурсия по Тобольску и обед. 8 мая на площади Конторы пароходства тюменцы смогут принять участие в силовых состязаниях. Цель участников соревнования: отжаться 28490 раз за каждый день под мирным небом. Основные праздничные мероприятия в Тюмени состоятся 9 мая. С 10 утра по центральным улицам города пройдет парад военной техники. Закончится движение колонны в 12 часов. В 11:00 курсанты военного вуза ТВВИКУ произведут салют из стрелкового оружия. С 12 до 14 часов на площади у технопарка тюменцы увидят выступление бойцов и военного оркестра ТВВИКУ. Учащиеся продемонстрируют строевые упражнения с оружием под маршевую музыку. В исполнении оркестра прозвучат песни военных лет. Во дворце культуры «Нефтяник» и в Тюменском театре кукол покажут патриотические спектакли. На постановки «Осколки от войны» и «Солдатская краюха» горожане смогут сходить в 14, 15 и 18 часов. С 15 до 19 часов в Тюмени впервые пройдет праздничный парад катамаранов. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести. Действо можно будет наблюдать с набережной или моста Влюбленных. В 18:55 состоится акция «Всероссийская минута молчания». В этом году власти отменили традиционный праздничный салют.