Силовики ищут поджигателей, из-за которых разгорелись пожары в Свердловской и Курганской областях

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Чаще всего виновниками пожаров становятся сами люди Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В лесах Свердловской области и Курганской области обнаружили поджигателей, действия которых становятся причиной масштабных пожаров. Сейчас ими занимаются сотрудники МВД и МЧС. Об этом заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий на пресс-конференции в ТАСС.

«Ситуация находится пока в стадии расследования. Такие случаи [умышленного поджога] есть. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие», — сообщил Куплевацкий. Он также уточнил, что в Свердловской области зафиксировали один умышленный поджог, в Курганской области — несколько подобных инцидентов.

Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымили торфяники.

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В лесах Свердловской области и Курганской области обнаружили поджигателей, действия которых становятся причиной масштабных пожаров. Сейчас ими занимаются сотрудники МВД и МЧС. Об этом заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий на пресс-конференции в ТАСС. «Ситуация находится пока в стадии расследования. Такие случаи [умышленного поджога] есть. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие», — сообщил Куплевацкий. Он также уточнил, что в Свердловской области зафиксировали один умышленный поджог, в Курганской области — несколько подобных инцидентов. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымили торфяники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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