Силовики ищут поджигателей, из-за которых разгорелись пожары в Свердловской и Курганской областях

05 мая 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Чаще всего виновниками пожаров становятся сами люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В лесах Свердловской области и Курганской области обнаружили поджигателей, действия которых становятся причиной масштабных пожаров. Сейчас ими занимаются сотрудники МВД и МЧС. Об этом заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий на пресс-конференции в ТАСС. «Ситуация находится пока в стадии расследования. Такие случаи [умышленного поджога] есть. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие», — сообщил Куплевацкий. Он также уточнил, что в Свердловской области зафиксировали один умышленный поджог, в Курганской области — несколько подобных инцидентов. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымили торфяники.

В лесах Свердловской области и Курганской области обнаружили поджигателей, действия которых становятся причиной масштабных пожаров. Сейчас ими занимаются сотрудники МВД и МЧС. Об этом заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий на пресс-конференции в ТАСС. «Ситуация находится пока в стадии расследования. Такие случаи [умышленного поджога] есть. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие», — сообщил Куплевацкий. Он также уточнил, что в Свердловской области зафиксировали один умышленный поджог, в Курганской области — несколько подобных инцидентов. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымили торфяники.