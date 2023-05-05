Силовики ищут поджигателей, из-за которых разгорелись пожары в Свердловской и Курганской областях

В лесах Свердловской области и Курганской области обнаружили поджигателей, действия которых становятся причиной масштабных пожаров. Сейчас ими занимаются сотрудники МВД и МЧС. Об этом заявил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий на пресс-конференции в ТАСС.
«Ситуация находится пока в стадии расследования. Такие случаи [умышленного поджога] есть. Установлены предположительные виновники нескольких пожаров. Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется следствие», — сообщил Куплевацкий. Он также уточнил, что в Свердловской области зафиксировали один умышленный поджог, в Курганской области — несколько подобных инцидентов.
Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымили торфяники.
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