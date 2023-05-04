04 мая 2023

Свердловское министерство подало в суд на владельцев лесопилок в Сосьве

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, пгт сосьва
Из-за предполагаемого пожара на лесопилке в Сосьве сгорело более 100 домов Фото:
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Пожары в Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало иск на компанию «Сосьва Лес», которая владеет лесопилками в одноименном поселке. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«Истец — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, ответчик — „Сосьва Лес“», — указано в картотеке. Заявление поступило в суд 3 мая. Какую сумму требуют чиновники — не уточняется.

В Сосьве днем 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил более 100 домов, в результате возгорания погибли два человека. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Управляющего пилорамой, который проходит обвиняемым в деле о крупном пожаре в поселке Сосьва, заключили под стражу до 26 июня. Также задержали специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа.

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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало иск на компанию «Сосьва Лес», которая владеет лесопилками в одноименном поселке. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Истец — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, ответчик — „Сосьва Лес“», — указано в картотеке. Заявление поступило в суд 3 мая. Какую сумму требуют чиновники — не уточняется. В Сосьве днем 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил более 100 домов, в результате возгорания погибли два человека. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Управляющего пилорамой, который проходит обвиняемым в деле о крупном пожаре в поселке Сосьва, заключили под стражу до 26 июня. Также задержали специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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