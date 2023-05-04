Свердловское министерство подало в суд на владельцев лесопилок в Сосьве

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало иск на компанию «Сосьва Лес», которая владеет лесопилками в одноименном поселке. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
«Истец — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, ответчик — „Сосьва Лес“», — указано в картотеке. Заявление поступило в суд 3 мая. Какую сумму требуют чиновники — не уточняется.
В Сосьве днем 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил более 100 домов, в результате возгорания погибли два человека. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Управляющего пилорамой, который проходит обвиняемым в деле о крупном пожаре в поселке Сосьва, заключили под стражу до 26 июня. Также задержали специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа.
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