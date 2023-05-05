Парк «Оленьи ручьи» закрыли для свердловчан на неопределенный срок. Документ

05 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Вход и въезд в «Оленьи ручьи» закрыт для посещения до особого распоряжения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Природный парк «Оленьи ручьи» закроют с 6 мая для посетителей. Все из-за бушующих пожаров в Свердловской области. Соответствующий приказ подписал директор парка Николай Калинкин. «Приказываю ввести запрет на посещение территории природного парка „Оленьи ручьи“ с целью туризма в период с 06.05.2023 и до особого распоряжения», — указано в документе. Также усилят патрулирование парка. В Свердловской области пожары вспыхивают в разных частях региона последние пару недель. Из-за этого в области введен режим ЧС. Сейчас под Асбестом перекрыли дорогу из-за полыхающего кладбища и леса, огонь уже подбирается к городу, а вчера днем пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд. Фото: официальный сайт парка «Оленьи ручьи»

Природный парк «Оленьи ручьи» закроют с 6 мая для посетителей. Все из-за бушующих пожаров в Свердловской области. Соответствующий приказ подписал директор парка Николай Калинкин. «Приказываю ввести запрет на посещение территории природного парка „Оленьи ручьи“ с целью туризма в период с 06.05.2023 и до особого распоряжения», — указано в документе. Также усилят патрулирование парка. В Свердловской области пожары вспыхивают в разных частях региона последние пару недель. Из-за этого в области введен режим ЧС. Сейчас под Асбестом перекрыли дорогу из-за полыхающего кладбища и леса, огонь уже подбирается к городу, а вчера днем пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд.