Курганский косметолог рассказала о процедурах, которые полезно проводить в жару

Косметолог Корякова: летом полезно проводить комбинированную чистку лица

07 мая 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Косметолог Екатерина Корякова рекомендует три эффективные процедуры для лица летом Фото: Размик Закарян © URA.RU Комбинированная чистка лица, биоревитализация и микротоковая терапия — самые востребованные, высокоэффективные и одновременно безопасные косметические процедуры, которые можно проводить в жаркий период. Об этом URA.RU рассказала курганский косметолог Екатерина Корякова. «Комбинированная чистка лица — это терапевтическая процедура. На коже скапливается много пыли и себума (секрет сальных желез), которые нужно очищать. Эта процедура востребована не только среди подростков, но и взрослых пациентов. Биоревитализация — это всесезонная процедура введения подкожно гиалуроновой кислоты. Она проводится для повышения гидратации кожи и насыщения кожи гиалуроновой кислотой. Из аппаратных методик можно рекомендовать микротоковую терапию. Она прекрасно работает с замедленным током лимфы, что часто наблюдается в жаркий летний период», — рассказала Корякова. Косметолог также напомнила курганцам, что кожу следуют защищать кремом с SPF (солнцезащитный фактор) независимо от того, проводятся косметические процедуры или нет. Особенно кожа нуждается в защите в пик солнечной активности — с мая по август. Наносить крем на кожу рекомендуется за 20 минут до выхода из дома.

Комбинированная чистка лица, биоревитализация и микротоковая терапия — самые востребованные, высокоэффективные и одновременно безопасные косметические процедуры, которые можно проводить в жаркий период. Об этом URA.RU рассказала курганский косметолог Екатерина Корякова. «Комбинированная чистка лица — это терапевтическая процедура. На коже скапливается много пыли и себума (секрет сальных желез), которые нужно очищать. Эта процедура востребована не только среди подростков, но и взрослых пациентов. Биоревитализация — это всесезонная процедура введения подкожно гиалуроновой кислоты. Она проводится для повышения гидратации кожи и насыщения кожи гиалуроновой кислотой. Из аппаратных методик можно рекомендовать микротоковую терапию. Она прекрасно работает с замедленным током лимфы, что часто наблюдается в жаркий летний период», — рассказала Корякова. Косметолог также напомнила курганцам, что кожу следуют защищать кремом с SPF (солнцезащитный фактор) независимо от того, проводятся косметические процедуры или нет. Особенно кожа нуждается в защите в пик солнечной активности — с мая по август. Наносить крем на кожу рекомендуется за 20 минут до выхода из дома.