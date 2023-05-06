06 мая 2023
05 мая 2023

Курганский косметолог рассказала о процедурах, которые полезно проводить в жару

Косметолог Корякова: летом полезно проводить комбинированную чистку лица
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Косметолог Екатерина Корякова рекомендует три эффективные процедуры для лица летом Фото:

Комбинированная чистка лица, биоревитализация и микротоковая терапия — самые востребованные, высокоэффективные и одновременно безопасные косметические процедуры, которые можно проводить в жаркий период. Об этом URA.RU рассказала курганский косметолог Екатерина Корякова.

«Комбинированная чистка лица — это терапевтическая процедура. На коже скапливается много пыли и себума (секрет сальных желез), которые нужно очищать. Эта процедура востребована не только среди подростков, но и взрослых пациентов. Биоревитализация — это всесезонная процедура введения подкожно гиалуроновой кислоты. Она проводится для повышения гидратации кожи и насыщения кожи гиалуроновой кислотой. Из аппаратных методик можно рекомендовать микротоковую терапию. Она прекрасно работает с замедленным током лимфы, что часто наблюдается в жаркий летний период», — рассказала Корякова.

Косметолог также напомнила курганцам, что кожу следуют защищать кремом с SPF (солнцезащитный фактор) независимо от того, проводятся косметические процедуры или нет. Особенно кожа нуждается в защите в пик солнечной активности — с мая по август. Наносить крем на кожу рекомендуется за 20 минут до выхода из дома.

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Комбинированная чистка лица, биоревитализация и микротоковая терапия — самые востребованные, высокоэффективные и одновременно безопасные косметические процедуры, которые можно проводить в жаркий период. Об этом URA.RU рассказала курганский косметолог Екатерина Корякова. «Комбинированная чистка лица — это терапевтическая процедура. На коже скапливается много пыли и себума (секрет сальных желез), которые нужно очищать. Эта процедура востребована не только среди подростков, но и взрослых пациентов. Биоревитализация — это всесезонная процедура введения подкожно гиалуроновой кислоты. Она проводится для повышения гидратации кожи и насыщения кожи гиалуроновой кислотой. Из аппаратных методик можно рекомендовать микротоковую терапию. Она прекрасно работает с замедленным током лимфы, что часто наблюдается в жаркий летний период», — рассказала Корякова. Косметолог также напомнила курганцам, что кожу следуют защищать кремом с SPF (солнцезащитный фактор) независимо от того, проводятся косметические процедуры или нет. Особенно кожа нуждается в защите в пик солнечной активности — с мая по август. Наносить крем на кожу рекомендуется за 20 минут до выхода из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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