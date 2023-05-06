В Тюменскую область на борьбу с пожарами отправят подкрепления из Карелии, ЯНАО и Коми

В Тюменскую область для борьбы с бушующими пожарами приедут пожарные-десантники из разных регионов. 130 человек личного состава удалось получить из Республики Карелии, Коми и ЯНАО. Об этом рассказали в информационном центре регионального правительства.
«В рамках межрегионального маневрирования силами и средствами для тушения лесных пожаров в Тюменскую область 6 мая прибывают 50 пожарных-десантников из Республики Коми и 30 — из Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще 50 пожарных-десантников должны прибыть из Республики Карелия 7 мая», — указано в сообщении инфоцентра.
Сейчас в регионе тушением лесных пожаров занимаются 143 человека. В их распоряжении имеется 45 единиц техники, четыре вертолета и самолет Ил-76. Для борьбы с ландшафтными привлечено уже более 500 человек и 170 единиц техники, не включая авиацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зарегистрировали сотни пожаров. Их площадь составила 4442 га. Одним из самых важных стал огонь, пришедший в село Успенка. После этого происшествия глава Тюменского района ввела режим ЧС в лесах муниципалитета.
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