МЧС объяснило сложность тушения пожара в тюменском селе Успенка

Сильный ветер и жаркая погода не дают эффективно справиться с лесным пожаром возле села Успенка. Для борьбы с огнем сейчас стягивают пожарных, о чем сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
«Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами», — указано в сообщении пресс-службы регионального МЧС. Там также уточнили, что сейчас на месте работают 177 человек и 36 единиц техники вместе с двумя вертолетами.
В Тюменской авиазоне на 6 мая был установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). Он также сохранится 7 и 8 мая. При этом ветер будет только усиливаться. «7 мая во второй половине дня и в ночные часы 8 мая на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23м/с» — сообщает telegram-канал «Оповещение72».
Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка начал подступать новый пожар. Изначально поселок пострадал от огня 4 мая, когда сгорело 18 зданий. После этого местные рассказали, что уже вечером 5 мая вокруг села снова образовалось задымление. Сейчас из-за угрозы пожара жителей деревень начали эвакуировать.
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