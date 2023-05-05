МЧС объяснило сложность тушения пожара в тюменском селе Успенка

ГУ МЧС по Тюменской области: пожар в Успенке осложнен сильным ветром

06 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Погода играет немаловажную роль в тушении пожара Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Сильный ветер и жаркая погода не дают эффективно справиться с лесным пожаром возле села Успенка. Для борьбы с огнем сейчас стягивают пожарных, о чем сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами», — указано в сообщении пресс-службы регионального МЧС. Там также уточнили, что сейчас на месте работают 177 человек и 36 единиц техники вместе с двумя вертолетами. В Тюменской авиазоне на 6 мая был установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). Он также сохранится 7 и 8 мая. При этом ветер будет только усиливаться. «7 мая во второй половине дня и в ночные часы 8 мая на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23м/с» — сообщает telegram-канал «Оповещение72». Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка начал подступать новый пожар. Изначально поселок пострадал от огня 4 мая, когда сгорело 18 зданий. После этого местные рассказали, что уже вечером 5 мая вокруг села снова образовалось задымление. Сейчас из-за угрозы пожара жителей деревень начали эвакуировать.

Сильный ветер и жаркая погода не дают эффективно справиться с лесным пожаром возле села Успенка. Для борьбы с огнем сейчас стягивают пожарных, о чем сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «Из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами», — указано в сообщении пресс-службы регионального МЧС. Там также уточнили, что сейчас на месте работают 177 человек и 36 единиц техники вместе с двумя вертолетами. В Тюменской авиазоне на 6 мая был установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). Он также сохранится 7 и 8 мая. При этом ветер будет только усиливаться. «7 мая во второй половине дня и в ночные часы 8 мая на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23м/с» — сообщает telegram-канал «Оповещение72». Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка начал подступать новый пожар. Изначально поселок пострадал от огня 4 мая, когда сгорело 18 зданий. После этого местные рассказали, что уже вечером 5 мая вокруг села снова образовалось задымление. Сейчас из-за угрозы пожара жителей деревень начали эвакуировать.