В Успенку Тюменской области снова пришло сильное задымление. Видео

05 мая 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Верховой пожар пришел в Успенку Тюменской области из Свердловска 4 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Успенка Тюменской области, где накануне произошел сильный пожар, снова наблюдают задымление. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Обстановка в Успенке: на данный момент наблюдается сильное задымление. Лес полыхает. До людей нет-нет долетает пепел. Люди поливают из шлангов весь день свои дома, участки и дороги», — говорится в сообщении. О том, что в селе Успенка начался сильный пожар, URA.RU рассказало 4 мая. С открытым огнем боролись всю ночь, а последствия до сих пор ликвидируют.

В селе Успенка Тюменской области, где накануне произошел сильный пожар, снова наблюдают задымление. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Обстановка в Успенке: на данный момент наблюдается сильное задымление. Лес полыхает. До людей нет-нет долетает пепел. Люди поливают из шлангов весь день свои дома, участки и дороги», — говорится в сообщении. О том, что в селе Успенка начался сильный пожар, URA.RU рассказало 4 мая. С открытым огнем боролись всю ночь, а последствия до сих пор ликвидируют.