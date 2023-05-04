04 мая 2023

В Успенку Тюменской области снова пришло сильное задымление. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
Верховой пожар пришел в Успенку Тюменской области из Свердловска 4 мая Фото:

В селе Успенка Тюменской области, где накануне произошел сильный пожар, снова наблюдают задымление. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Обстановка в Успенке: на данный момент наблюдается сильное задымление. Лес полыхает. До людей нет-нет долетает пепел. Люди поливают из шлангов весь день свои дома, участки и дороги», — говорится в сообщении.

О том, что в селе Успенка начался сильный пожар, URA.RU рассказало 4 мая. С открытым огнем боролись всю ночь, а последствия до сих пор ликвидируют.

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В селе Успенка Тюменской области, где накануне произошел сильный пожар, снова наблюдают задымление. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Обстановка в Успенке: на данный момент наблюдается сильное задымление. Лес полыхает. До людей нет-нет долетает пепел. Люди поливают из шлангов весь день свои дома, участки и дороги», — говорится в сообщении. О том, что в селе Успенка начался сильный пожар, URA.RU рассказало 4 мая. С открытым огнем боролись всю ночь, а последствия до сих пор ликвидируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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