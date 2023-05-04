Верховой пожар пришел в Успенку Тюменской области из Свердловска 4 мая
В селе Успенка Тюменской области, где накануне произошел сильный пожар, снова наблюдают задымление. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Обстановка в Успенке: на данный момент наблюдается сильное задымление. Лес полыхает. До людей нет-нет долетает пепел. Люди поливают из шлангов весь день свои дома, участки и дороги», — говорится в сообщении.
О том, что в селе Успенка начался сильный пожар, URA.RU рассказало 4 мая. С открытым огнем боролись всю ночь, а последствия до сих пор ликвидируют.
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