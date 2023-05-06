Генерал-лейтенант Холзаков осудил заявление Пригожина на фоне убитых бойцов ЧВК «Вагнер»

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Евгений Пригожин заявил о недостатке боеприпасов в ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на фоне убитых бойцов о нехватке боеприпасов недопустимо в период боевых действий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал-лейтенант, экс-замкомандующего ВДВ, ветеран боевых действий Андрей Холзаков.

«Такие заявления делать нельзя. Если уж взялся выполнять такие задачи, то выполняй. Условия заявлений я не знаю, но именно так говорить нельзя. Он показывает, что в смерти этих бойцов виноват кто-то другой. Я не погружен во все детали, но если ты взялся выполнять задачи — выполняй», — сказал Андрей Холзаков.

Ранее Евгений Пригожин записал видео на фоне погибших бойцов ЧВК «Вагнер». В нем он заявил, что их смерть наступила из-за нехватки боеприпасов. После этого Пригожин заявил, что «Вагнер» оставит Бахмут после 10 мая. Позже главы Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте, на что глава ЧВК согласился.

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Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на фоне убитых бойцов о нехватке боеприпасов недопустимо в период боевых действий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал-лейтенант, экс-замкомандующего ВДВ, ветеран боевых действий Андрей Холзаков. «Такие заявления делать нельзя. Если уж взялся выполнять такие задачи, то выполняй. Условия заявлений я не знаю, но именно так говорить нельзя. Он показывает, что в смерти этих бойцов виноват кто-то другой. Я не погружен во все детали, но если ты взялся выполнять задачи — выполняй», — сказал Андрей Холзаков. Ранее Евгений Пригожин записал видео на фоне погибших бойцов ЧВК «Вагнер». В нем он заявил, что их смерть наступила из-за нехватки боеприпасов. После этого Пригожин заявил, что «Вагнер» оставит Бахмут после 10 мая. Позже главы Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте, на что глава ЧВК согласился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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