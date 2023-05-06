Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях дошел до ХМАО. Скрин

06 мая 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Смог от пожаров в соседних областях дошел до Кондинского района ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях накрыл Кондинский район ХМАО. Об этом сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «Сегодня в городе ощущается смог, по информации пожарных лесных пожаров на территории Урая и Кондинского района нет. Пожары — в Тюменской и Свердловской областях», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Мэр призвал жителей района соблюдать спокойствие. Также он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Свердловской области тушение лесных пожаров осложняет сильный ветер. В Тюменской области с пожарами борются при помощи авиации, МЧС удалось взять под контроль пожар рядом с селом Успенка. Карта загрязнения воздуха Фото: telegram-канал Тимура Закирзянова

Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях накрыл Кондинский район ХМАО. Об этом сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «Сегодня в городе ощущается смог, по информации пожарных лесных пожаров на территории Урая и Кондинского района нет. Пожары — в Тюменской и Свердловской областях», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Мэр призвал жителей района соблюдать спокойствие. Также он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Свердловской области тушение лесных пожаров осложняет сильный ветер. В Тюменской области с пожарами борются при помощи авиации, МЧС удалось взять под контроль пожар рядом с селом Успенка.