Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях накрыл Кондинский район ХМАО. Об этом сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов.
«Сегодня в городе ощущается смог, по информации пожарных лесных пожаров на территории Урая и Кондинского района нет. Пожары — в Тюменской и Свердловской областях», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов.
Мэр призвал жителей района соблюдать спокойствие. Также он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее URA.RU рассказало, что в Свердловской области тушение лесных пожаров осложняет сильный ветер. В Тюменской области с пожарами борются при помощи авиации, МЧС удалось взять под контроль пожар рядом с селом Успенка.
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