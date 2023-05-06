Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях дошел до ХМАО. Скрин

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, лесной пожар, ландшафтный пожар
Смог от пожаров в соседних областях дошел до Кондинского района ХМАО Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях накрыл Кондинский район ХМАО. Об этом сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов.

«Сегодня в городе ощущается смог, по информации пожарных лесных пожаров на территории Урая и Кондинского района нет. Пожары — в Тюменской и Свердловской областях», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов.

Мэр призвал жителей района соблюдать спокойствие. Также он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее URA.RU рассказало, что в Свердловской области тушение лесных пожаров осложняет сильный ветер. В Тюменской области с пожарами борются при помощи авиации, МЧС удалось взять под контроль пожар рядом с селом Успенка.

Карта загрязнения воздуха
Карта загрязнения воздуха
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Смог от лесных пожаров в Свердловской и Тюменской областях накрыл Кондинский район ХМАО. Об этом сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «Сегодня в городе ощущается смог, по информации пожарных лесных пожаров на территории Урая и Кондинского района нет. Пожары — в Тюменской и Свердловской областях», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Мэр призвал жителей района соблюдать спокойствие. Также он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Свердловской области тушение лесных пожаров осложняет сильный ветер. В Тюменской области с пожарами борются при помощи авиации, МЧС удалось взять под контроль пожар рядом с селом Успенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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